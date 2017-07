Proteste la Sibiu si Iasi fata de noul Guvern. Sibienii: "Refuz sa fiu solidar cu Guvernul de cancan al Romaniei"

Aproximativ o suta de persoane s-au strans, duminica seara, in Piata Mare din Sibiu, pentru a protesta fata de noul program de guvernare si de instalarea Guvernului Tudose. Si la Iasi, peste 25 de persoane au iesit in strada, cerand demisia Guvernului, relateaza News.ro.





Mobilizarea s-a facut, ca de fiecare data, pe retelele de socializare, evenimentul fiind intitulat "Sibiul impotriva hotiei si minciunii (program de guvernare PSD)".





Oamenii s-au strans dupa ora 19.00 in Piata Mare, multi dintre ei fiind din randul celor care au protestat zile in sir si in luna februarie.





Cei mai multi au pancarte cu "#rezist", dar si cu mesaje impotriva Guvernului. "Refuz sa fiu solidar cu Guvernul de cancan al Romaniei", scrie pe cele mai multe dintre pancartele din Piata Mare. Multi dintre manifestanti au steaguri tricolore.





Motivul care i-a facut pe sibieni sa organizeze acest protest, spun ei, a fost anuntul privind desfiintarea Pilonului II de pensii. Desi autoritatile au revenit asupra declaratiilor respective, oamenii nu mai au incredere.





"Nu putem accepta sa se joace alba-neagra cu noi, ba ca ne lasa fondul de pensii din Pilonul II in pace, ba ca il desfiinteaza, ba ca, de fapt, nici ei nu stiu ce au vrut sa zica. Ce ar trebui sa credem? Au vrut sa ne testeze reactia?", spun unii dintre organizatorii evenimentului.





Altii spun ca protestul este motivat de faptul ca guvernantii au atacat constant justitia.





"De cand au ajuns la putere, acesti guvernanti nu au facut altceva decat sa atace justitia (prin OUG13 si Legea gratierii), sa incerce isi scape coruptii de inchisoare si sa dezincrimineze hotia (prin discutiile privind introducerea unui prag pentru abuzul in serviciu, de parca daca e sub o anumita suma, nu e tot abuz). Mai nou, vazand ca minciuna (programul de guvernare) are picioare scurte, mai fac inca un pas impotriva noastra, a celor care muncim cinstit si platim taxe si impozite, si vor sa nationalizeze Pilonul II de pensii, desi au negat asta acum cateva luni, iar compania care a avertizat asupra acestui lucru a fost amendata", sustin organizatorii pe pagina oficiala a evenimentului.

Protestul este programat pana la ora 22.00 iar pana acum nu s-au inregistrat incidente.





Si la Iasi, peste 25 de persoane s-au adunat in Piata Unirii, incepand cu ora 19.00.





Ei au pancarte cu mesaje impotriva noului guvern: "Iasiul va acuza! Ne mintiti zi de zi", "PSD nu va mai vrem", "Cat timp ii mai lasam?" si "Scurt si la obiect: Vrem demisia Guvernului si a Parlamentului defect".