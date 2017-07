Risc de implozie la DNA. Culisele razboiului dintre Laura Codruta Kovesi si Doru Tulus 

Potrivit informatiilor obtinute de HotNews.ro, ar fi vorba de Mihai Rotaru, un om de afaceri caruia Doru Tulus i-ar fi cesionat – potrivit declaratiei sale de avere - in 2010, o creanta provenind din restante salariale in valoare de 28 de mii de euro, iar sotia acestuia, Claudia Rosu, fost procuror DNA, in 2012, o creanta tot de 28 de mii de euro.Ulterior incheierii contractelor, procurorul Tulus ar fi clasat un dosar in care il cerceta pe Rotaru. Acesta le-ar fi platit sotilor Tulus restantele salariale insa n-ar mai fi actionat ulterior pentru recuperarea acestor sume de la stat. Procurorul Tulus a negat intr-o declaratie pentru jurnalistul Alex Costache ca ar avea raporturi civile cu cineva.Revocarea celor doi din functii are loc pe fondul unor tensiuni fara precedent in interiorul institutiei. Pe data de 18 iunie, RTV a difuzat inregistrarea unor discutii intre procurori si sefa DNA, iar a doua zi Kovesi a dispus o ancheta interna. Mai multi procurori au fost pusi sa dea declaratii si sa se supuna unui test poligraf, insa unii ar fi refuzat considerand procedura umilitoare. Printre acestia s-ar fi numarat si procurorii Doru Tulus, Mihaela Moraru si Nicolae Marin. Toti trei au facut pe data de 26 iunie o sesizare la Consiliul Superior al Magistraturii impotriva sefei DNA, acuzand-o ca-si exercita functia cu rea credinta.Cererile de revocare s-au suprapus, asadar, peste acest scandal intern care a zguduit DNA din temelii. Niciodata nu s-a mai intamplat ca procurorii sa se inregistreze intre ei pentru a-si plati polite. Nu este clar totusi cine a inregistrat sedinta din luna martie, la care au participat, potrivit surselor HotNews.ro, circa 20 de procurori anticoruptie si care s-a tinut in sediul institutiei. Teoretic, participantii la sedinta nu sunt singurii suspecti, chiar daca in afara de procurori n-au fost de fata alte persoane.Cei revocati din functii considera ca sunt victimele unui act de razbunare din partea sefei lor. Neoficial, procurorul Tulus este suspectat ca ar fi realizat inregistrarea. In baza acestei convingeri Kovesi ar fi actionat impotriva lui inainte de finalizarea anchetei si i-ar fi dat afara inclusiv ofiterul de politie judiciara cu care lucra.Apoi, de ancheta se ocupa Marius Iacob, unul dintre apropiatii lui Kovesi. Problema e ca si procoruroul Iacob a participat la sedinta DNA din martie, motiv suplimentar de nemultumire din partea celor suspectati ca si-au inregistrat sefa. Procurorul Doru Tusus a negat ca ar fi inregistrat-o pe Kovesi. „Nu am făcut eu înregistrările şi nu aş face nicodată aşa ceva pentru că nu mi se pare un lucru corect”, a declarat procurorul Doru Ţuluş, citat de jurnalistul Alex Costache pentru site-ul Romania Curata. Doru Tulus este un apropiat al fostului sef DNA, Daniel Morar si unul dintre ultimii veterani din garda veche. Tulus a fost de doua ori la rand seful temutei sectii a II-a din DNA, care a instrumentat dosare grele cu politicieni. A obinut numeroase condamnari in dosare cu nume grele (Adrian Nastase, doarul transferurilor din fotbal), dar a contabilizat si unele esecuri. Judecatorii i-au restituit recent pentru refacerea anchetei dosarul cu fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu.Razboiul intern a izbucnit la cateva zile dupa ce ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat inceperea unui control referitor la managementul DNA. Pe langa scandalul intern, mai multi procurori anticoruptie au parasit in ultimele zile institutia. Altii fac obiectul unei cercetari disciplinare la sesizarea Luju. Toate aceste framantari interne ii ofera ministrului justitiei motive pentru a solicita revocarea conducerii DNA.Este cel mai greu moment pentru Laura Codruta Kovesi din ultimii ani. Riscul de implozie interna este real. Nu mai vorbim acum de acuzatii lipsite de credibilitate formulate de moguli de presa sau politicieni, ci de o lupta fratricida. Conflictul din interior reprezinta bomboana pe coliva, se adauga unul lung sir de scandaluri si atacuri. DNA a ajuns in runda a 12-a, nu mai are nici energia, nici capacitatea institutionala din trecut.Politicienii in Parlament pe de-o parte, Curtea Constitutionala pe de alta parte, au slabit treptat puterile institutiei. Atmosfera interna s-a degradat, ultimele evenimente i-au bulversat si mai tare pe procurori. Greu de spus acum in ce fel va iesi Laura Codruta Kovesi dintr-un scandal care submineaza institutia din interior si mai ales, daca va mai reusi sa mearga mai departe ca si cum nu s-a intamplat nimic.