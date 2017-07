VIDEO Militarii care au murit joi, dupa ce camionul care ii transporta s-a rasturnat, au fost inmormantati cu onoruri. Ministerul Apararii: Ramas bun, dragi camarazi

Cei trei militari de la Batalionul 30 Vanatori de Munte "Dragoslavele" morti dupa ce camionul in care se aflau s-a rasturnat intr-o prapastie din judetul Arges au fost inmormantati, duminica dupa-amiaza, cu onoruri militare. Ministerul Apararii Nationale a postat pe Facebook un mesaj pentru camarazi.





Mihai Ionut Toma a fost inhumat in cimitirul din localitatea Mioarele, sat Matau, George-Emilian Catana, in cimitirul din localitatea Leresti, sat Voinesti, iar Petre Cristian Toader in cimitirul din Cartierul Marcus al municipiului Campulung.

"Ramas bun, dragi camarazi!

Incarcati! Salva, foc!

Astazi ne luam ramas bun de la cei trei colegi ai nostri care au decedat in urma accidentului nefericit petrecut pe Valea Urdii.

Dumnezeu sa ii aiba in paza!"

Ministrul Apararii, Adrian Tutuianu, a mers, duminica dimineata, in judetul Arges, pentru a prezenta condoleante familiilor sublocotenentilor (post-mortem) si a depune coroane de flori la catafalcurile acestora.





Un autocamion cu 13 militari din cadrul Batalionului 30 Vanatori de Munte s-a rasturnat pe 29 iunie, in jurul orei 21.55, in apropiere de localitatea Valea Urdei, judetul Arges, intr-o rapa. In urma accidentului, trei militari au murit si alti noua au fost raniti.

Ministerul Apararii a postat pe Facebook un video cu onorurile militare.