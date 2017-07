VIDEO Politistul Marian Godina despre gestul actritei Oana Mardare de la Cluj si interventia jandarmilor: A tinut sa joace un rol de circar. Jandarmii au procedat legal ,"din fericire, tot pentru ea, au bagat actoria in duba"

Marian Godina a criticat actiunea actritei din Cluj care a intrerupt discursurile manifestantilor familiei traditionale motivand "ca vrea sa inteleaga si sa empatizeze" spunand ca "a tinut sa joace in public, gratuit, un rol de circar". Totodata, acesta a luat apararea jandarmilor care "au bagat actoria in duba, pentru ca legea e clara in privinta unor astfel de manifestatii", spunand ca "e trist sa vada ca formatorii de opinie ne prezinta din nou un abuz al Jandarmeriei fara ca macar sa se documenteze".









Politistul Godina a dat de inteles pe Facebook ca gestul actritei care a tinut sa mearga la manifestatia antigay, dupa ce a participat un mars LGBT, a fost unul ostentativ si ca acolo nu erau absolventi de filosofie dornici de dezbateri pro si contra, iar oamenii aveau dreptul sa isi exprime parerile in cadru organizat si autorizat, la fel cum si ea avut dreptul.





"Ieri a fost pentru a doua oara cand am descoperit o actrita de care nu auzisem, dar nu pentru ca ar fi facut vreun rol extraordinar in vreun film premiat, ci pentru ca a tinut sa joace in public, gratuit, un rol de circar. Actrita noastra a participat la un mars LGBT, dupa care a tinut sa mearga si la manifestatia antigay. S-a dus acolo, dupa cum ea ne spune, ca sa faca dialog, adica nu doar sa asculte si sa taca (ceea ce era oricum ostentativ). Cu alte cuvinte, s-a gandit ea cumva ca oamenii aia, ale caror pareri sunt neschimbate de cateva secole, pot fi adusi pe calea cea dreapta de catre ea, prin dialog. Si-o fi zis ceva de genu': "Ma, cu oamenii aia o fi dialogat careva? Ia, ca ma duc eu sa-i luminez. O sa dialoghez eu cu ei si vor intelege cat de incuiati sunt. Ba chiar vor pleca unii de la mars tinandu-se de mana cate doua cefe late, dintre care una va tine si un trandafir in dinti in timp ce isi va suna nevasta sa o anunte ca divorteaza pentru ca s-a reprofilat si si-a descoperit adevarata dragoste. Nevasta-sa se va bucura de veste pentru ca si ea flirta de ceva vreme cu vecina de la trei. De maine vor fi niste oameni destupati, atat la figurat cat si la propriu."

Din pacate pentru ea, nu a fost asa pentru ca acolo nu erau absolventi de filosofie dornici de dezbateri cu argumente pro si contra. Dar indiferent de studiile si parerile lor, acei oameni au dreptul sa si le exprime in cadru organizat si autorizat, la fel cum si ea a avut dreptul de a face asta la marsul la care participase in aceeasi zi si care nu fusese perturbat de nimeni din cealalta tabara", a comentat politistul Marian Godina.





Acesta a continuat prin a spune ca "din fericire, tot pentru ea, jandarmii au bagat actoria in duba", iar jandarmii au respectat legea "pentru ca atunci cand prezenta unei persoane instiga, acea persoana trebuie indepartata".





"Din fericire, tot pentru ea, jandarmii au bagat actoria in duba, pentru ca legea e clara in privinta unor astfel de manifestatii, iar cand prezenta unei persoane instiga, acea persoana trebuie indepartata, pentru ca lucrurile sa nu degenereze, asta pentru protectia ei in primul rand. Oare ce iesea daca nu erau jandarmii deloc? Se mai ducea acolo dornica de dialog?

E trist sa vad ca formatori de opinie ne prezinta din nou un "abuz" al Jandarmeriei fara ca macar sa se documenteze daca jandarmii au procedat legal. Era suficient de citit Legea 60/1991 si de gandit ca ea se aplica la fel si pentru barbati, si pentru femei. Ca doar tot suntem impotriva discriminarii. Si cred ca oricum au rugat-o frumos cam de prea multe ori.

P.S. Am mers la cateva meciuri ale Stelei si i-am auzit pe cei din galeria Dinamo sustinandu-si echipa. Chiar mi-am imbogatit vocabularul cu ce am auzit pe acolo si de o parte, si de cealalta. Dar nici ca mi-a trecut vreodata prin cap sa ma duc sa dialoghez cu ceilalti si sa le spun ca nu e bine ce fac. Iar daca mi-ar fi trecut prin cap asta, as fi luat ceva pentru limbrici.

Si ca sa nu uit sa-mi iau doza de injuraturi: Felicitari, Jandarmeria Romana!", a incheiat Godina postarea.