MAE, in cazul lui Ghergut: Celula de criza a luat nota de difuzarea materialului video si depune toate eforturile pentru eliberarea cetateanului roman

"Celula de criza interinstitutionala care gestioneaza situatia cetateanului roman rapit in Burkina Faso a luat nota de difuzarea, la data de 02 iulie 2017, a unui material video cu cetateanul roman Iulian Ghergut. Lansarea unui astfel de mesaj in spatiul public se inscrie in tiparul obisnuit al situatiilor de acest gen. Celula de criza interinstitutionala lucreaza in regim de permanenta pentru gestionarea situatiei", spune MAE, in raspunsul la solicitarea de informare.MAE mai precizeaza ca autoritatile romane mentin legatura si cu autoritatile competente ale statelor ai caror cetateni au fost luati ostatici, dar ci cu firma angajatoare si cu familia cetateanului si lucreaza in regim de permanent "depunand toate eforturile pentru eliberarea cetateanului roman."Celula de criza interinstitutionala convocata de MAE la data de 4 aprilie 2015 lucreaza in regim de permanenta pentru gestionarea situatiei, depunand toate eforturile pentru eliberarea cetateanului roman. Celula de criza isi va continua activitatea in acelasi regim si va colabora, in continuare, cu partenerii internationali ai Romaniei. Sub coordonarea acesteia, misiunile diplomatice romane din regiune sunt in contact permanent cu toate autoritatile competente locale. De asemenea, reprezentantii Celulei de Criza mentin legatura atat cu firma angajatoare, cat si cu familia cetateanului roman", mai afirma MAE.Filiala din Mali a retelei al-Qaida a dat publicitatii un video cu 6 ostatici, printre care si romanul Iulian Ghergut, rapit in aprilie 2015 in nordul Burkina Faso de cinci persoane inarmate care au atacat un convoi aflat in misiune de patrulare.Iulian Ghergut era responsabil cu securitatea minei de mangan din Tambao, situata in provincia Oudalan din Burkina Faso, in apropierea frontierelor cu Mali si Niger.Rapirea cetateanului roman a fost revendicata in mai 2015 de gruparea jihadista salafista Al-Mourabitoune, intr-o inregistrare audio difuzata de agentia mauritana Al-Akhbar, in care a indemnat "Guvernul roman sa acorde atentie serioasa negocierilor pe tema eliberarii ostaticului".