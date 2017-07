Marsul de protest Impreuna salvam tara de corupti, anuntat duminica seara in Bucuresti

Programul propus pentru mars:Intalnire Piata Victoriei - ora 19:00Plecare in Mars - ora 20:00 sau 20:30Piata VictorieiPiata RomanaPiata UniversitatiiParlamentCurtea Constitutionala a RomanieiUn reprezentant #rezistenta va da startul.Daca ramanem pasivi si nu luam atitudine la ceea ce se intampla in jurul nostru, vom pierde definitiv razboiul pe care l-am dus cu coruptia cel putin in ultimele 5 luni.Deciziile Curtii Constitutionale ne revolta:- a hotarat ca desfiintarea notiunii de conflict de interese pentru functionarii publici si inlocuirea ei cu sintagma "folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane" este constitutionala;- a desfiintat infractiunea de tentativa la abuz in serviciu;- a obligat Parlamentul sa puna prag la abuzul in serviciul, incalcandu-si grav atributiile;- a publicat o hotarare prin care cenzureaza publicarea opiniilor concurente ale judecatorilor!Toate acestea sunt semne ale unei dictaturi incipiente, iar societatea civila trebuie sa se trezeasca si sa protesteze!Desemnarea noului Prim Ministru a fost o enorma dezamagire pentru societatea civila. Cu totii aveam alte asteptari dupa ce Presedintele Iohannis mentionase calitatile pe care le asteapta de la persoana propusa pentru aceasta functie: sa fie o persoana integra, fara probleme penale si cu anvergura profesionala necesara pentru a conduce un guvern. Cu toate acestea, a fost ales un om cu zero realizari in guvernul Grindeanu, cu un doctorat suspect de plagiat si banuit chiar in interiorul propriului partid ca are legaturi cu serviciile secrete. Sa amintim ca Presedintele a afirmat la finalul anului trecut ca "politicianul dovedit plagiator trebuie sa dispara din politica"!Sa nu uitam ce anume ne-a scos pe toti in strada incepand cu 31 ianuarie: nu doar OUG 13 data noaptea ca hotii, dar si tot sistemul acesta putred de corupt de care abia de curand am inceput sa fim mai constienti. Nu mai vrem hotie, minciuna, sfidare, aroganta, incompetenta si coruptie! Ne dorim o clasa politica curata si onesta, care sa lucreze pentru cetateni, nu doar in interes personal, o clasa politica bazata pe meritocratie si valori morale, valori europene. Lupta noastra nu trebuie sa inceteze, pentru ca doar impreuna putem salva tara de corupti! De aceea, iesim din nou in strada in numar mare si te asteptam alaturi de noi!