Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov: Peste 700 de urgente inregistrate in ultimele 24 de ore din cauza caniculei. / Ministerul de Interne: Aproximativ 190 de persoane au primit ingrijiri medicale, iar 90 de oameni au fost transportati la spital

Potrivit medicului, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.284 de solicitari la Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, dintre acestea 755 fiind urgente de cod rosu si cod galben.Pentru 190 de urgente a fost necesara interventia medicilor in spatii publice.De asemenea, dintre cazurile pentru care a fost necesara interventia in locuri publice, 90 au fost lesinuri, cu sau fara pierderea constientei.Medicul le recomanda bucurestenilor sa evite plimbarile prin soare la orele amiezii, sa se imbrace corespunzator, sa bea multe lichide si sa evite alcoolul si cafeaua in aceste zilele toride.Ministerul de Interne: 190 de persoane au primit ingrijiri medicale, iar 90 de oameni au fost transportati la spital, din cauza caniculeiAproximativ 190 de persoane au primit ingrijiri medicale de la echipajele SMURD, iar 90 de oameni au fost transportati la spital, in ultimele doua zile, din cauza caniculei. De asemenea, pompierii au intervenit pentru stingerea incendiilor de vegetatie din 26 de judete.Peste 1.100 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au actionat, in ultimele doua zile, pe perioada caniculei, in toata tara.Echipajele SMURD au acordat ingrijiri medicale unui numar de 186 de persoane, iar 90 de oameni au fost transportati la spital, acuzand probleme medicale din cauza temperaturilor ridicate.Peste 840 de puncte de prim-ajutor au fost amenajate in toata tara, iar echipajele Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta au transportat 44.785 litri de apa in judetele Cluj, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Ialomita, Mehedinti, Mures, Neamt si Vrancea.Pompierii au actionat pentru stingerea incendiilor de vegetatie din 26 de judete. Incendiile s-au manifestat local si nu au pus in pericol oameni sau bunuri.Dupa ce vineri valul de caldura s-a accentuat in cea mai mare parte a tarii, sambata, intre orele 10.00-21.00, 19 judete si capitala au fost sub avertizare cod rosu de canicula, temperaturile in aceste zone urmand sa ajunga chiar si pana la 44 de grade Celsius.In judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Galati, Braila, Vaslui si Iasi, precum si in municipiul Bucuresti si in zona joasa a judetelor Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Bacau si Neamt s-au inregistrat temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale perioadei, situate frecvent intre 38 si 41 de grade. In sudul Olteniei si al Munteniei temperaturile au urcat spre 42-44 de grade.