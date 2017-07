40 de localitati din 4 judete ale Moldovei au ramas fara energie electrica din cauza unei furtuni

De asemenea, alte doua localitati din judetul Iasi au ramas fara energie electrica, insa realimentarea a fost reluata duminica dimineata."Echipele de interventie se afla in teren pentru a realimenta cat mai repede localitatile fara energie electrica. Nu au fost avarii majore, care sa necesite lucrari de durata. Situatia se poate schimba de la o ora la alta, avand in vedere ca o mare parte a Moldovei se afla sub avertizare cod galben de vreme rea", a declarat pentru News.ro purtatorul de cuvant al Delgaz Grid, Sorin Munteanu.