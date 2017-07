Tudorel Toader, mesaj de Ziua Justitiei: Justitia este si trebuie sa ramana un serviciu de interes public, in slujba cetateanului, un pilon al statului de drept

Vivat Justitia !Ziua Justitiei este in prima duminica din luna iulie, astfel cum a fost declarata prin H.G. nr. 364/1994.Justitia este si trebuie sa ramana un serviciu de interes public, un serviciu in slujba cetateanului, un pilon al statului de drept.Modul de infaptuire a justitiei influenteaza dezvoltarea personalitatii umane, realizarea drepturilor si libertatilor fundamentale.Felicit marea familie juridica, pe fiecare participant la activitatea de infaptuire a justitiei, care isi desfasoara activitatea cu pasiune, competenta, in limite legale si cu respectarea exigentelor constitutionale.