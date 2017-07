INS: In 2016 in sistemul de sanatate erau 57.300 de medici, ceea ce inseamna un medic la 345 de pacienti

Pe langa cei 57.300 de medici, in sistemul de sanatate mai sunt 16.400 de medici dentisti, 17.200 de farmacisti, 137.200 de amgajati reprezentand personal cu pregatire sanitara medie si 66.300 reprezntand personal sanitar auxiliar.Structura personalului sanitar este preponderent feminina, ponderea femeilor in randul medicilor si al medicilor dentisti fiind de peste doua treimi, iar in randul farmacistilor de 90,0%.Potrivit INS, cele mai multe cabinete de medicina de familie au functionat in mediul urban, 6.700 de cabinete comparativ cu 4.600 de cabinete in mediul rural. De altfel, din totalul medicilor, 21,5% au fost medici de familie, aproape doua treimi dintre acestia desfasurandu¬si activitatea in mediul urban.In timp ce in mediul urban au functionat 10.400 de cabinete medicale independente de specialitate, in mediul rural numarul acestora a fost de 27,2 ori mai mic, respectiv, de numai 381 de cabinete. In consecinta, numarul de locuitori care au revenit unui cabinet medical independent de specialitate a fost de 23,4 ori mai mare in mediul rural, fata de mediul urban. In anul 2016, la 10.000 de locuitori in mediul rural au revenit numai 0,4 cabinete medicale independente de specialitate comparativ cu 9,8 cabinete in mediul urban."In anul 2016, discrepantele pe medii de rezidenta privind asigurarea populatiei cu personal medical sunt evidentiate de numarul mai mare de locuitori care au revenit unui cadru medico-sanitar, astfel: in mediul rural au revenit de 7,9 ori mai multi locuitori unui medic, de 6,1 ori mai multi locuitori unui medic dentist si de 4,0 ori mai multi locuitori unui farmacist, fata de mediul urban", arata Institutul National de Statistica.Datele INS mai releva ca anul trecut, in cele aproximativ 570 de spitale au fost internati 4,2 milioane de pacienti, ceea ce inseamna o durata media de internare de 7,4 zile.