Presedintele Universitatii particulare "Andrei Saguna" din Constanta, retinut pentru santaj, a fost plasat sub control judiciar

Judecatoria Constanta a luat in discutie, sambata seara, propunerea procurorilor de arestare preventiva a lui Aurel Papari, presedintele Universitatii "Andrei Saguna", pentru santaj. Instanta a decis insa ca Papari sa fie cercetat sub control judiciar, pentru 30 de zile.Decizia Judecatoriei nu este definitiva si poate fi contestata la Tribunalul Constanta.Potrivit anchetatorilor, pe 28 iunie, o femeie in varsta de 44 de ani, din Navodari, a sesizat politistii de la Sectia 3 Constanta ca presedintele Universitatii "Andrei Saguna", Aurel Papari, ii conditioneaza sustinerea unui examen de plata unei datorii financiare mai vechi, in cuantum de 500 de lei.Pe 30 iunie, politistii de la Sectia 3 Constanta si angajatii Biroului Investigatii Criminale ai Politiei municipiului Constanta au organizat un flagrant la sediul institutiei de invatamant, in urma caruia l-au prins pe Aurel Papari, in varsta de 69 de ani. El a fost retinut vineri seara si dus in arestul IPJ Constanta.Reprezentantii Universitatii particulare "Andrei Saguna" din Constanta au respins, sambata, ca nefondate acuzatiile de santaj formulate la adresa profesorului Aurel Papari, presedintele universitatii, in baza carora politistii au organizat un flagrant si ulterior l-au retinut pentru 24 de ore, in arestul IPJ Constanta. Universitatea sustine ca suma reclamata la politie de una dintre studentele Universitatii Andrei Saguna constituia de fapt chiria aferenta unei perioade de trei luni pentru un spatiu pus la dispozitie de institutia de invatamant.