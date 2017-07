Tanara ridicata de jandarmi de la marsul pentru sustinerea familiei traditionale organizat de Noua Dreapta la Cluj este actrita Oana Mardare: Am deschis gura intr-un spatiu public in mod pasnic si am fost luata pe sus, nu am mai inteles nimic / Jandarmeria: Interventia, legala si oportuna. Exista riscul iminent ca femeia sa fie agresata fizic de manifestanti

Mesajul postat de Oana Mardare pe Facebook:

Jandarmeria: Interventia, legala si oprtuna. Exista riscul iminent ca femeia sa fie agresata fizic de manifestanti

Cateva zeci de persoane au participat, sambata, la un miting al organizatiei Noua Dreapta, de sustinere a familiei traditionale, organizat in Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca. In timpul manifestatiei, o tanara care a participat in aceeasi zi la marsul 'Cluj Pride' al comunitatii LGBT si care ulterior a fost prezenta in Piata Avram Iancu a fost ridicata de catre jandarmi. Tanara, actrita Oana Mardare, care purta un tricou alb cu mesajul 'spunedrept', a intrerupt discursurile celor care vorbeau la marsul Noii Drepte.Nu, nu sunt ok. Nu am inteles nimic din ce s-a intamplat azi. Din momentul in care am deschis gura intr-un spatiu public, la o manifestare publica, intr-un mod pasnic si pacifist si am fost luata pe sus... din momentul ala nu am mai inteles nimic. Asta e si problema mea in fond: nu inteleg multe dintre lucrurile care se intampla in jurul meu. N-am inteles de ce am fost azi dimineata la un mars de solidaritate in Cluj, la marginea Somesului, feriti de privirile oricarui clujean care s-ar putea simti jignit de cateva sute de oameni care promovau iubirea si drepturile omului. N-am inteles de ce in Piata Avram Iancu e autorizata fara nicio problema o manifestare care promoveaza ura si discriminarea. N-am inteles de ce, eu cetatean, nu am voie sa stau sa ascult ce zice celalalt cetatean si sa imi permit sa corectez afirmatiile lui eronate. N-am inteles de ce eu, cetatean, sunt scoasa cu forta din spatiul public cand le spun ca, daca ma lasa, plec de buna voie dupa ce se termina manifestarea la care vreau sa particip, pentru ca ma intereseaza sincer sa INTELEG. N-am inteles de ce jandarmeria este agresiva cu un om care nu e agresiv. De ce sunt acuzata de violenta cand nu am fost violenta, de consum de alcool cand nu consum alcool, de rebeliune cand nu am fost rebela. N-am vrut scandal. Revolutie. Atentie. N-am vrut sa fiu curajoasa. Am vrut doar sa vad cati oameni sunt in Piata Avram Iancu si sa aud ce tip de discurs este considerat potrivit pentru "centru". Dar mi-am permis sa nu fiu de acord. In centru centrului. Si... asta nu se face.Nu sunt ok. Nu ma asteptam la asta. Sunt si o sa fiu cateva zile trista si (mai) pierduta in toate neintelegerile mele... Multumesc celor care s-au solidarizat cu tristetea mea."Jandarmeria este o institutie publica transparenta si de fiecare data, atunci cand sunt situatii ce pot fi interpretate negativ, va explica public, onest si transparent, maniera in care a intervenit intr-o anumita situatie, tocmai de aceea se impune sa facem cateva precizari referitoare la o situatie recenta de la o adunare publica din municipiul Cluj-Napoca, se arata intr-un comunicat al Jandarmeriei Romane", dat publicitatii sambata seara."Referitor la informatiile si imaginile aparute recent in spatiul public, prin care se prezinta o interventie de indepartare a unei persoane din cadrul unei adunari publice organizate conform legii, Gruparea de Jandarmi Mobila 'Stefan Cicio-Pop' Cluj-Napoca face urmatoarele precizari:Urmarind doar imaginile prezentate in spatiul public, interventia jandarmilor poate parea disproportionata sau cel putin lipsita de tact, avand in vedere ca persoana care provocase incidentul era o femeie, insa analizand intreg contextul, interventia jandarmilor a fost una legala si mai ales oportuna.Inca de la inceput s-a incercat calea dialogului sau orice alta posibilitate de detensionare pasnica a acestei situatii, femeia fiind avertizata ca este ilegal sa intervii pentru tulburarea unei adunari publice declarate, insa aceasta a refuzat de fiecare data incercarea pasnica a reprezentantilor jandarmeriei de a dialoga.Numarul mare de jandarmi din jurul femeii, care a creat imaginea de interventie disproportionata, a fost de fapt o decizie a comandantului actiunii de protejare a femeii, intrucat o parte dintre manifestantii prezenti la adunarea publica, indignati de atitudinea persoanei respective, incepusera sa se exprime vehement, folosind chiar injurii la adresa acesteia si existand riscul iminent ca femeia sa fie agresata fizic.In acel moment tensionat, ce putea escalada spre violenta, comandantul dispozitivului a suplimentat numarul jandarmilor pentru a crea un cordon de protectie in jurul ei. Ulterior, ca o masura preventiva si pentru a o proteja pe femeie s-a luat decizie ca aceasta sa fie ridicata de pe trotuar si condusa la masina de interventie a jandarmeriei.Va reamintim ca una dintre obligatiile fortelor de ordine, conform legii 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice este aceea de protejare a manifestantilorCAP.4Asigurarea ordinii pe timpul desfasurarii adunarilor publiceART.16Comandantii organelor locale de politie si jandarmerie sau persoanele desemnate de acestia au obligatia de a asigura protectia participantilor si de a stabili impreuna cu organizatorii masurile ce trebuie luate pentru desfasurarea adunarilor publice declarate, in conditiile de deplina ordine."