Universitatea Andrei Saguna din Constanta respinge acuzatia de santaj la adresa profesorului Papari si sustine ca studenta care l-a denuntat ii platea acestuia chiria

Presedintele Universitatii particulare "Andrei Saguna" din Constanta, profesorul universitar doctor Aurel Papari, a fost retinut pentru santaj, el fiind acuzat ca ar fi conditionat unei studente sustinerea unui examen de plata unei datorii mai vechi, in valoare de 500 de lei. Barbatul a fost prins in flagrant de politisti, iar in cursul zilei de sambata va fi dus la instanta cu propunere de arestare preventiva.Potrivit comunicatului de presa semnat de prorectorul Andra Seceleanu si citat de Agerpres, suma reclamata la politie de una dintre studentele Universitatii Andrei Saguna, ce finaliza un program de masterat in cadrul Facultatii de Psihosociologie, constituia de fapt chiria aferenta unei perioade de trei luni pentru spatiul pus la dispozitie, cu contract de inchiriere, de unitatea de invatamant superior, pentru desfasurarea activitatii profesionale de consiliere."Ajunsa la finalizarea studiilor de master, studenta a facut cerere sa sustina examenul de dizertatie, fara sa plateasca suma datorata de aproape trei luni, de 500 de lei, corespunzatoare activitatilor desfasurate in spatiul inchiriat de la UAS. Cu toate ca avea cererea de sustinere a dizertatiei avizata de secretariatul institutiei, cerere cu care s-ar fi putut prezenta la casierie sa achite taxa corespunzatoare examenului, masteranda nu a facut acest lucru si a reclamat la politie ca a fost conditionata de plata celor 500 de lei din contract si s-a prezentat la casieria universitatii platind aceasta suma, pentru care i s-au eliberat documente justificative. Ulterior, la descinderea politiei, s-a constatat ca respectivele bancnote platite la casierie erau marcate cu inscriptia santaj, iar presedintele UAS, Aurel Papari, care nu are, conform regulamentului institutiei, nicio atributie in privinta organizarii examenelor de licenta si disertatie, neputand impiedica inscrierea unui student la examenul de licenta si/sau dizertatie, a fost retinut, din punctul nostru de vedere, abuziv", se arata in comunicatul de presa al universitatii.