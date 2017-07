Cateva zeci de persoane au participat la o manifestatie pentru sustinerea familiei traditionale organizata de Noua Dreapta la Cluj / O tanara care a intrerupt discursurile de la mars, ridicata de jandarmi

Tanara ridicata de jandarmi ar fi Oana Mardare, actrita la Reactor de creatie si experiment, un teatru independent din Cluj, scrie Clujulcultural.ro In timpul manifestatiei, o tanara care a participat in aceeasi zi la marsul 'Cluj Pride' al comunitatii LGBT si care ulterior a fost prezenta in Piata Avram Iancu a fost ridicata de catre jandarmi. Tanara, care purta un tricou alb cu mesajul 'spunedrept', a intrerupt discursurile celor care vorbeau la marsul Noii Drepte, spunand ca marsul LGBT nu a fost unul obscen. Peste 500 de persoane au participat, sambata, si la un mars al comunitatii LGBT, intitulat 'Cluj Pride', organizat la Cluj-Napoca.Organizatorii mitingului Noii Drepte le-au cerut jandarmilor s-o indeparteze pe tanara pentru ca este provocatoare. Aceasta s-a opus, dar a fost luata pe sus de catre jandarmi si dusa intr-o autospeciala, iar apoi la politie, pentru identificare.'S-a dat acolo (nr - la mitingul LGBT) un mesaj de pace. Nu este normal ca o comunitate sa se ridice impotriva celeilalte. Eu sunt pentru dialog. Am vrut dialog', a spus tanara.Seful Gruparii de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca, Sebastian Clitan, a spus ca tanara a fost condusa la politie pentru cercetari privind tulburarea desfasurarii normale a unei manifestari publice.