Fiul lui Ponta, dupa accidentarea la rugby: Ma fac repede bine

"Vreau sa le multumesc tuturor medicilor si asistentelor de la Ambulanta si de la Spitalul Judetean Prahova care au avut imediat grija de mine si de colegul meu Horia. Si le multumesc si celor de aici de la Spitalul "Bagdasar Arseni" - sper sa nu le stau pe cap mai mult de doua zile!", a scris Andrei Ponta, relateaza News.ro.El isi saluta colegii de la Soimii Bucuresti si le ureaza succes in meciul pe care il disputa sambata. "Iar adversarilor de la Constanta o sa le marchez o multime de puncte ca "razbunare" la urmatoarea partida! Bafta multa!", a promis fiul lui Victor Ponta."Le pup pe cele doua bunici ale mele si pe sora mea Irina care stiu ca au fost ingrijorate, dar nu s-au speriat prea tare! Stiu si ca multi prieteni ai mei, dar si ai lui Mami a mea (cea curajoasa si mult incercata deja la karting si rugby) si ai lui Tati (cel cu multe accidentari ca si mine) mi-au trimis un gand bun si le multumesc tuturor din inima pentru asta! Ma fac repede bine si ma pregatesc de o vacanta frumoasa asa cum sper sa aveti toti!", se mai arata in postarea lui Andrei.Andrei Ponta, in varsta de 14 ani ani, a fost dus de urgenta la Spitalul Judetean din Ploiesti de catre un echipaj al Ambulantei Prahova, dupa ce s-a lovit la cap in timpul unui meci de rugby disputat vineri in faza grupelor a turnelului U14, pe stadionul din Baicoi.Un alt baiat in varsta de 14 a fost de asemenea ranit, suferind un traumatism in zona cervicala dupa ce s-a lovit de fiul fostului premier in timpul meciului.De la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, unde a fost dus initial, a fost transferat la spitalul Bagdasar Arseni din Bucuresti cu o ambulanta a serviciului public, au declarat surse medicale.