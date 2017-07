21 de irakieni, prinsi de politistii de frontiera aradeni intr-un lan de porumb, in timp ce incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria

Politistii de frontiera au observat, pe directia localitatii de frontiera Pilu, judetul Arad, 21 persoane care se indreptau spre teritoriul statului vecin, pe jos, printr-un lan de porumb.Patrula a intervenit, iar grupul, format din 12 barbati, trei femei si sase minori, a fost oprit in apropierea granitei si condus la sediul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand pentru audieri.Grupul este format din cetateni irakieni, 15 adulti, cu varste cuprinse intre 24 si 42 de ani, si sase minori, cu varste intre 2 ani si 16 de ani. O parte dintre persoane sunt solicitanti de azil in tara noastra si au declarat ca intentionau sa treaca fraudulos frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge intr-un stat din Spatiul Schengen.Ei au povestit ca au calatorit pana in localitatea Pilu cu mai multe taxiuri, iar de aici si-au continuat calatoria pe jos peste camp pana in momentul retinerii.Politistii de frontiera au intocmit actele de urmarire penala pentru savarsirea infractiunii de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat.