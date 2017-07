Presedintele Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare pentru marti. Printre subiecte se afla si planul de inzestrare a Armatei si activitatea SRI pe 2016

Planul de inzestrare a Armatei Romane, implementarea Strategiei Globale a UE si Carta alba a apararii vor fi discutate, marti, la Palatul Cotroceni, in cadrul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, arata un comunicat al Presedintelui Romaniei.





Marti, 4 iulie, incepand cu ora 11:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de catre Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis.





Pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la: implementarea Strategiei Globale a UE (dimensiunea securitate si aparare), fortele armate ale Romaniei care pot fi puse la dispozitie pentru participarea la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, in anul 2018, activitatea Serviciului Roman de Informatii in anul 2016, regulamentul de organizare si functionare a Centrului de Coordonare Operativa Antiterorista, Carta alba a apararii, planul de inzestrare a Armatei Romaniei 2017-2026, evolutiile recente ale fenomenului migratiei si principalele masuri implementate la nivel national.