Presedintele Universitatii particulare "Andrei Saguna" din Constanta a fost retinut pentru santaj, dupa ce a i-a cerut bani unei studente pentru a-i permite sa sustina un examen

Presedintele Universitatii particulare "Andrei Saguna" din Constanta, profesorul universitar doctor Aurel Papari, a fost retinut pentru santaj, el conditionand unei studente sustinerea unui examen de plata unei datorii mai vechi, in valoare de 500 de lei, scrie News.ro. Barbatul a fost prins in flagrant de politisti, iar in cursul zilei de sambata va fi dus la instanta cu propunere de arestare preventiva.





Potrivit anchetatorilor, in 28 iunie, o femeie in varsta de 44 de ani, din Navodari, a sesizat politistii de la Sectia 3 Constanta ca presedintele Universitatii "Andrei Saguna", Aurel Papari, ii conditioneaza sustinerea unui examen de plata unei datorii financiare mai vechi, in cuantum de 500 de lei. In 30 iunie, politistii din cadrul Sectiei 3 Constanta si lucratorii Biroului Investigatii Criminale ai Politiei Municipiului Constanta au realizat un flagrant la sediul institutiei de invatamant in urma caruia l-au prins pe Aurel Papari, in varsta de 69 de ani. El a fost retinut, vineri seara, pe o perioada de 24 de ore si dus in arestul IPJ Constanta. Aurel Papari va fi prezentat, sambata, instantei cu propunere de arestare preventiva pentru santaj. Profesorul universitar doctor Aurel Papari conduce Universitatea "Andrei Saguna" in calitate de presedinte, iar rector al acestui institutii de invatamant este fiul sau, Adrian Cristian Papari. Pe siteul institutiei de invatamant scrie ca Universitatea a dobandit personalitate juridica la 15 mai 1992, "fiind prima institutie de invatamant superior particular, non-profit, infiintata in sud-estul tarii si a fost acreditata ca persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a Sistemului National de Invatamant, prin Legea116/2005".