Cod rosu de canicula, sambata, de la ora 10.00, in Bucuresti si in 19 judete

Potrivit meteorologilor, in aceste zone, se vor inregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale perioadei, situate frecvent intre 38 si 41 de grade, iar in sudul Olteniei si al Munteniei valorile termice vor urca spre 42...44 de grade. Indicele temperatura-umezeala (ITU) se va situa frecvent, dupa-amiaza, intre 82 si 84 de unitati, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.Avertizarea este valabila pana la ora 21.00.Meteorologii au emis, de asemenea, un cod portocaliu de canicula valabil sambata in judetele Tulcea, Constanta, Brasov, Covasna, Botosani, cea mai mare parte a judetelor Mehedinti, Gorj si Suceava, precum si in nordul judetelor Valcea, Arges, Dambovita, Prahova si Buzau si vestul judetelor Vrancea, Bacau si Neamt.Disconfortul termic in aceste zone se va mentine accentuat, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 36 si 38 de grade, iar in zona montana vor fi cu mult mai ridicate decat normele perioadei.Tot sambata, in judetele Mures, Harghita, Sibiu, nordul judetelor Mehedinti si Gorj si vestul judetului Suceava este valabil un cod galben de canicula. Disconfortul termic va fi ridicat, iar temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 si 36 de grade.Potrivit meteorologilor, duminica, in sudul tarii vor mai fi temperaturi maxime in jurul a 35 de grade la amiaza, dar spre seara si noaptea instabilitatea atmosferica se va accentua, iar in Oltenia, Muntenia si sudul Moldovei vor fi averse torentiale, vijelii si grindina si se vor cumula cantitati importante de apa.