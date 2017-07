Proprietarii de paduri in zonele protejate vor primi compensatii financiare de la Guvern

"Pentru anul 2017, valoarea totala maxima este de 19 milioane lei. Schema prevazuta in actul normativ se aplica proprietarilor privati, persoane fizice si juridice, precum si asociatilor acestora care au in proprietate paduri pe ale caror terenuri forestiere exista restrictii de mediu aplicabile activitatilor forestiere", informeaza Guvernul.Suprafata aproximativa pentru care se vor acorda compensatii este de 216.000 ha, dintre care 31.000 ha sunt in zone in care taierile sunt complet interzise, iar 85.000 ha in zone unde sunt permise doar taieri de conservare. Pentru prima categorie, compensatia este de 493 lei/an/ha, iar pentru a doua de 226 lei/an/ha."Solicitantii trebuie sa depuna cererile, impreuna cu toata documentatia solicitata, la sediul Garzii Forestiere de care apartin, in fiecare an, pana la data de 30 iunie. Pentru anul 2017, solicitarile se vor depune in maxim 90 de zile de la intrarea in vigoare a actului normativ", precizeaza sursa citata.