Guvern: Persoanele cu pensii de pana la 900 lei vor beneficia de medicamente compensate 90%

Potrivit unui comunicat, Guvernul spera sa creasca numarul de persoane beneficiare ale acestui program.

"Pana in prezent, beneficiau de aceasta compensare pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 700 de lei; veniturile realizate numai din pensii reprezinta drepturi de asigurari sociale care se cuvin in temeiul contributiilor de asigurari sociale achitate catre bugetul de asigurari sociale de stat, fiind calculate pe baza veniturilor realizate de persoana asigurata", se arata in comunicat.

Potrivit sursei citate, a fost simplificata si procedura de declarare a veniturilor, nemaifiind necesara declaratia pe proprie raspundere a pensionarilor. In prezent, pentru a beneficia de aceasta compensare, pensionarii cu venituri numai din pensii trebuie sa prezinte medicului de familie talonul de pensie din care rezulta cuantumul pensiei, precum si o declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca nu realizeaza alte venituri.

"S-a constatat insa ca, desi pensionarii declara ca nu obtin alte venituri, in evidentele ANAF acestia figureaza ca realizeaza si alte venituri, in general venituri mici. Astfel, au fost identificate situatii in care declaratiile pe propria raspundere au fost date de catre beneficiari fara a avea cunostinta despre existenta unor sume considerate venituri (dobanda bancara, venituri din dividende ca urmare a faptului ca sunt posesorii unor certificate de actiuni, situatie in care se impune recuperarea de la aceasta categorie de asigurati a procentului de 40% reprezentand diferenta dintre 50 - 90%)", se spune in comunicat, potrivit Agerpres.

Fondurile necesare pentru aceasta masura vor fi asigurate, in proportie de 50%, din bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate si, respectiv, de 40% din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii, prin transferuri din bugetul FNUASS.

"Din evidentele CNAS, in prezent, exista un numar de 1,8 milioane de persoane cu venituri numai din pensii. In cadrul programului social privind compensarea cu 90% a medicamentelor pentru pensionari, in 2016 au fost eliberate un numar de 2,379 milioane de retete aferente unui numar de 430.812 pensionari cu o valoare in cuantum de 167,6 milioane lei. Din datele CNAS, se estimeaza ca, incepand cu 1 iulie 2017 numarul de beneficiari cu venituri din pensii de pana la 900 lei/ luna va fi de aproximativ 2,8 milioane de persoane", se precizeaza in comunicat.

Totodata, Guvernul a modificat si completat anexa la HG 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate.

"Se introduc doua DCI-uri noi aferente Programului national de oncologie, ca urmare a deciziei de includere neconditionata emise in urma procedurii de evaluare; se rectifica in SUBLISTA C denumirea unui DCI, in cadrul Subprogramului de tratament al bolnavilor cu tuberculoza, astfel incat acesta sa fie preluat in Lista pretului de decontare, asa cum a fost aprobat ca pret de Ministerul Sanatatii. De asemenea, se introduce un nou DCI de care vor beneficia pacientii cu transplant hepatic, in conformitate cu prevederile HG 155/2017 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate", se mai arata in comunicat.