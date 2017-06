O tanara a ajuns la spital cu arsuri pe nouazeci la suta din suprafata corpului, dupa ce a adormit la plaja

O tanara de 23 de ani s-a dus, vineri, la complexul Baile Nicolina din Iasi pentru a face plaja, insa a adormit, in conditiile in care efectele razelor solare erau putenice. Intrucat s-a simtit rau, tanara a fost dusa cu ambulanta la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi.Medicul Diana Cimpoesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi, a declarat ca tanara a suferit arsuri de gradul intai pe nouazeci la suta din suprafata corpului si a fost internata in Sectia de Arsi si Clinica Reparatorie din cadrul aceleiasi unitati medicale.Medicii ieseni recomanda evitarea expunerii la soare intre orele 11.00 si 18.00. Primaria Iasi a decis ca sambata, in conditii de cod rosu in municpiu, sa fie instalate cinci corturi dotate cu aer conditionat in mai multe puncte din oras. Totodata, s-a decis ca fantanile arteziene sa functioneze si pe parcursul noptii. Meteorologii au anuntat ca sambata, la Iasi, se vor inregistra 39 de grade la umbra.