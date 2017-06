Olimpicii romani au obtinut patru medalii la Balcaniada de Geografie

Lotul olimpic de geografie a obtinut doua medalii de aur, o medalie de argint si o medalie de bronz la a III-a editie a Olimpiadei Balcanice, desfasurata in perioada 25-30 iunie, la Ruse (Slovenia). Rezultatul a plasat Romania pe primul loc in clasamentul pe natiuni, informeaza Ministerul Educatiei.





Medaliile de aur au fost obtinute de Ioana Andrada Pantelimon (clasa a XI-a/Complexul Educational "Lauder Reut" din Bucuresti) si Razvan Marian Popescu (clasa a IX-a/Colegiul National "Sf. Sava" din Bucuresti). Cristian Manuel Fosalau (clasa a XI/Colegiul National "Emil Racovita" din Galati) si-a adjudecat o medalie de argint, in timp ce Ana-Maria Cotun (clasa a XI-a/Colegiul National "Nicu Gane" din Falticeni) si-a trecut in palmares o noua medalie de bronz, la fel ca anul trecut.





Potrivit regulamentului competitiei, fiecare echipa este compusa din 4 elevi si 2 profesori coordonatori (Mihaela Cornelia Fiscutean si Dorin Fiscutean de la Colegiul National din Iasi). Concursul a inclus trei probe, toate in limba engleza: o proba teoretica (scrisa), o proba practica (in teren) si o proba multimedia. Selectia echipei s-a realizat pe baza rezultatelor inregistrate la Olimpiada Nationala de Geografie, organizata la Oradea, in aprilie 2017.





La editia curenta au participat 14 echipe din 5 tari.

Lotul Romaniei revine in tara sambata 1 iulie.