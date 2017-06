Guvernul a aprobat deschidera unui punct international de trecere a frontierei de stat romano-sarbe, pe canalul Bega

Pentru moment, nu se are in vedere efectuarea de lucrari de investitii, constructii, amenajari ori montarea de instalatii in zona de cale navigabila interioara.Punctul de trecere a frontierei va fi deschis zilnic, in intervalul orar 08.00-12.00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 07.00 la 19.00 (ora Republicii Serbia). De asemenea, partile pot conveni, la solicitarea oricareia dintre ele, ca punctul de trecere a frontierei Otelec ￯ Srbsk Itebej sa functioneze in afara orelor de program prevazute mai sus.Mentionam ca transportul marfurilor periculoase, al animalelor vii si al produselor supuse controlului fitosanitar este interzis prin acest punct de frontiera.Pentru deschiderea unui nou punct de frontiera este necesara incheierea unui Acord cu partea sarba, aceasta sa se faca printr-un schimb de note verbale intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Serbia.Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nu poate aviza acest act normativ, avand in vedere ca obiectul Memorandumului nu intra in sfera de competenta a ministerului. MDRAPFE, in calitate de Autoritate de Management a Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Republica Serbia, va verifica documentele puse la dispozitie de catre beneficiari in faza de pre-contractare/contractare a proiectelor pentru care se solicita finantare nerambursabila.