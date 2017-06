Militarii decedati in accidentul din judetul Arges, inaintati la gradul de sublocotenent 

Plutonierul-major Mihai Ionut Toma, caporalul clasa a III-a George-Emilian Catana si caporalul clasa a III-a Petre Cristian Toader au primit gradul de sublocotenent la propunerea sefului Statului Major General, in semn de recunostinta si apreciere a inaltului profesionalism, altruismului, curajului si spiritului de sacrificiu dovedite pe timpul misiunilor incredintate, informeaza Ministerul Apararii Nationale.









Militari decedati au inaintati in urma accidentului din data de 29 iunie, din zona localitatii Valea Urdii, judetul Arges, au fost inaltati in gradul de sublocotenent post-mortem prin ordin de ministru.





Cei trei militari ai Batalionului 30 Vanatori de Munte ,,Dragoslavele" vor fi inmormantati cu onoruri militare duminica, 2 iulie, incepand cu ora 13.00.

Sublocotenentul (post-mortem) Mihai Ionut Toma va fi inhumat in cimitirul din localitatea Mioarele, sat Matau, sublocotenentul (post-mortem) George-Emilian Catana in cimitirul din localitatea Leresti, sat Voinesti, iar sublocotenentul (post-mortem) Petre Cristian Toader in cimitirul din Cartierul Marcus al municipiului Campulung, toate din judetul Arges.

La funeralii vor fi prezenti, alaturi de familiile indoliate, reprezentanti ai Ministerului Apararii Nationale, administratiei publice locale si camarazi de arme ai celor trei vanatori de munte.