Copiii cu handicap grav nu vor mai fi puşi pe drumuri la comisiile de evaluare. Certificatul de handicap va fi valabil pana la 18 ani

Copiii cu handicap grav care beneficiaza de ingrijiri paliative nu se vor mai prezenta periodic la comisiile de evaluare, certificatul lor urmand sa fie valabil pana la implinirea varstei de 18 ani, dupa ce guvernul a adoptat vineri o Ordonanta de Urgenta. De asemenea, modificarea legislativa prevede ca persoanele cu dizabilitati vor primi din oficiu prestatia sociala si nu vor mai fi obligate sa depuna o cerere in acest sens.





La propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Guvernul a aprobat, vineri, o Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit careia copiii cu handicap grav care beneficiaza de ingrijiri paliative nu se vor mai prezenta periodic la comisiile de evaluare, certificatul lor urmand sa fie valabil pana la implinirea varstei de 18 ani.









"Masura a fost adoptata in contextul in care mass-media a relatat, de-a lungul timpului, in repetate randuri, despre cozile care se formau la comisiile de evaluare si conditiile in care copiii cu handicap grav si insotitorii acestora erau nevoiti sa astepte ore sau chiar zile in sir, pentru reinnoirea certificatului de handicap", arata un comunicat al Guvernului.





De asemenea, persoanele cu dizabilitati vor primi din oficiu prestatia sociala si nu vor mai fi obligate sa depuna o cerere in acest sens, intrucat aceasta se acorda automat, dupa obtinerea certificatului de incadrare in grad de handicap, nemaifiind necesara depunerea unei cereri, asa cum prevedea varianta veche a legii.









Scutirea persoanelor cu handicap grav psihic si mintal de la plata contributiei datorate in centrele rezidentiale





Mai precis, 5.150 de persoane cu handicap grav psihic si mintal vor beneficia de scutire la plata contributiei datorate pentru adultii cu handicap din centrele rezidentiale.





Masura a fost adoptata pentru a nu vulnerabiliza si mai mult aceasta categorie sociala, respectiv membrii familiilor persoanelor cu handicap psihic si mintal, care, in prezent, suporta plata contributiei in centrele rezidentiale.





Sprijin pentru familiile adultilor cu handicap asistati in centrele rezidentiale





In prezent, obligatia de intretinere pentru adultii cu handicap asistati in centre se intinde pana la frati si surori, rudele in linie dreapta, sot si sotie.





Modificarea adusa prin actul normativ a restrans aceasta obligatie la sot si sotie, parinti pentru copii si copii pentru parinti.





Decizia a fost luata intrucat, in practica, s-au inregistrat cazuri in care rude de gradul patru ale bolnavilor au ajuns sa fie executate silit pentru neplata acestei contributii, se motiveaza in comunicatul Guvernului.





Servicii sociale cat mai aproape de persoanele cu dizabilitati





O alta prevedere importanta a ordonantei de urgenta adoptate astazi are in vedere crearea de oportunitati de dezvoltare de servicii sociale de tip rezidential (centre de zi, centre respiro si locuinte protejate) si pentru autoritatile locale, respectiv consiliile locale, cu scopul precis de a le aduce cat mai aproape de cetatean.





"Legea actuala permitea doar directiilor generale de asistenta sociala si protectia copiilor (DGASPC) sa deschida astfel de servicii publice, nu si autoritatilor locale.

Mentionam ca o astfel de prevedere creeaza o oportunitate pentru primarii, si nu obligatia de a infiinta servicii, mai arata documentul citat.





Recunoasterea oficiala a limbajului mimico-gestual





Limbajul mimico-gestual va fi recunoscut oficial ca mijloc de comunicare specific persoanelor cu handicap auditiv.





Spre exemplu, persoanele cu deficiente de auz vor putea beneficia de un interpret mimico-gestual la sustinerea examenului de bacalaureat, in contextul in care s-a constatat o rata foarte mica de promovare a acestuia, de catre persoanele din aceasta categorie, si anume de sub 1%.





In acelasi timp, masura are menirea de unificare a limbajului mimico-gestual, in conditiile in care, in practica s-a constatat existenta mai multor regionalisme.