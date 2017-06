Un microbuz cu jandarmi a fost lovit pe DN1, iscandu-se un accident in lant. Nimeni nu a fost ranit

Un microbuz al Jandarmeriei, care transporta opt jandarmi aflati in misiune, a fost implicat alaturi de trei autoturisme intr-un accident rutier produs vineri dupa amiaza, pe DN1, intre Ploiesti si Brasov. In urma accidentului nimeni nu a fost ranit, informeaza News.ro.





Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, Raluca Brezeanu, accidentul in lant s-a produs pe drumul national 1, la Nistoresti, primele cercetari indicand drept cauza nerespectarea distantei regulamentare in mers.





Patru autovehicule s-au ciocnit fata-spate, unul dintre acestea fiind un microbuz care transporta opt jandarmi la o misiune.





MIcrobuzul apartine Gruparii Mobile de Jandarmi Prahova si se indrepta catre Sinaia, unde jandarmii urmau sa participe la o misiune. Purtatorul de cuvant al Gruparii Mobile de Jandarmi, Adrian Oancea, a declarat pentru News.ro ca autovehiculul Jandarmeriei a fost lovit din spate de catre un autoturism al carui sofer a declarat ca nu i-au mai tinut franele.





"Important este ca nimeni nu a fost ranit", a adaugat Oancea.





Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, a mentionat ca in cele patru autovehicule implicate se aflau in total 12 persoane. La fata locului au fost trimise echipaje medicale de la SMURD si Serviciul de Ambulanta Judetean Prahova, insa niciunul dintre ocupantii celor patru autovehicule nu a avut nevoie de ingrijiri medicale, accidentul soldandu-se doar cu pagube materiale. Circulatia pe drumul national nu a fost afectata, microbuzul si cele trei autoturisme fiind scoase in afara carosabilului.