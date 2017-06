Ministerul Educatiei a incheiat evaluarea proiectelor de manuale scolare pentru clasa a V-a

Evaluarea proiectelor de manuale scolare pentru 25 de discipline cuprinse in planul cadru pentru clasa a V-a, valabile din anul scolar 2017 - 2018, a fost incheiata, potrivit Ministerului Educatiei.





"Din totalul celor 141 de proiecte de manuale depuse de edituri, au fost evaluate 118 proiecte pentru 25 de discipline cuprinse in planul-cadru pentru clasa a V-a.

Cele mai multe proiecte au fost depuse la urmatoarele discipline: matematica (13), biologie si limba si literatura romana (pentru ambele cate 11), respectiv informatica si educatie tehnologica (pentru ambele cate 9)", informeaza Ministerul Educatiei, care subliniaza ca 23 de proiecte nu au intrat in procesul de evaluare deoarece nu au indeplinit criteriile de participare la licitatia organizata de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE).





Rezultatele propriu-zise vor fi comunicate in cursul saptamanii viitoare atat editurilor, cat si publicului larg, potrivit institutiei.

Evaluarea a fost facuta de 75 de experti (3 pentru fiecare disciplina), selectati in urma unui apel lansat de CNEE in luna mai. Misiunea expertilor a fost sa analizeze si sa evalueze calitatea proiectelor de manuale scolare propuse de edituri. Grupurile de lucru au fost constituite din cadre didactice care detin gradul didactic I in domeniul disciplinei/in domenii conexe celui pentru care se inscriu sau au titlul stiintific de doctor in aria de expertiza sau arii conexe. Au avut prioritate si cadrele didactice care, suplimentar, au absolvit cursuri/module specifice activitatilor de evaluare a proiectelor de manuale scolare/de abilitare curriculara/de evaluare de proces.