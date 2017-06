INTERVIU Traian Ungureanu: Civilizatia europeana se bate cu propria aplecare suicidala

Citeste mai jos interviul integral cu Traian Ungureanu:: Sunteti membru al Comisie pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European. Cum vedeti toata criza refugiatilor si a migrantilor care afecteaza unele state UE, despre care nu se mai vorbeste foarte intens in utima perioada? Ce se intampla, se rezolva criza?: Care criză? Criza s-a încheiat tocmai pentru că nimeni nu îi poate pune capăt. Europa a fost abandonată de cei ce aveau datoria să îi apere înfățișarea și reputația. Populații și țări întregi se mută, fără împotrivire, din Africa și din Asia, în Europa. Cu asta, am trecut un prag fără întoarcere. Am lăsat în urmă criza și am intrat într-o fază istorică nouă pe care societățile europene nu și-au dorit-o și n-au cerut-o. Viitorul e necontrolabil, iar patrimoniul european a fost sacrificat fără regret.Criza se încheie cu un eșec masiv al Uniunii Europene și cu o culpă istorică de neiertat. Uniunea a început prin a disprețui programatic națiunile și a continuat prin a-și manifesta indiferența față de destinul Europei. E prea mult și prea tîrziu. Cu 20000 de intrări în 5 zile, prin Italia, cu 2 milioane de sosiri înregistrate în ultimii 5 ani, cu o frontieră europeană inexistentă, cu un serviciu entuziast de cărăușie asigurat de asociații umanitare și cu declarații de pline de virtute de la Bruxelles, nu se poate face nimic. Europea se pierde ca realitate istorică și supraviețuiește, strict lozincard, în propaganda cerească de la Bruxelles.: Cotele de refugiati propuse de Comisie si convenite de statele membre in Consiliul UE nu se prea respecta peste tot. Unele tari fac cu greu fata afluxului de refugiati si migranti, in timp ce altele fie nu sunt solicitate (de catre solicitantii de azil), fie refuza sa primeasca. Este o solutie aceasta, a cotelor de refugiati?: Cotele trebuiau impuse înainte și nu după sosire. Neghiobia e evidentă și impardonabilă: după ce inviți restul lumii în Europa, nu mai poți selecta. Ești, deja, anihilat politic și, pe viitor, demografic. Cotele impuse Europei de Est sînt o ipocrizie stupidă. Ce poate fi mai meschin decît să faci din Europa de Est un exemplu de rea-voință, după ce ai aplicat Europei de Vest lovitura fatală.Comisia invocă ”principiul solidarității europene”. E de aflat unde era acest principiu sfînt în clipa în care Germania a bătut palma cu Putin și a aprobat Nord Stream 2. Pentru cine n-a aflat încă, Nord Steam e o conductă de gaz care alimentează Germania direct din Rusia și ocolește Estul Europei. Conducta e echivalentul unui pact germano-rus care scoate din joc toată Europa de Est. Polonia, Slovacia, Cehia, Țările Baltice protestează de ani de zile și se aleg cu răspunsuri ininteligibile. Așa s-a călit solidaritatea europeană.: Pana la urma are UE capacitatea sa primeasca toata suferinta si durerea din lumea aceasta? Australia, de exemplu, are un sistem externalizat, prin care tinea solicitantii de azil in Papua Noua Guinee, in carantina, pana la solutionarea cererii. Dar si ei au anuntat ca vor inchide centrele de primire, unde solicitantii din toata lumea ajunsesera sa se omoare intre ei. Deci care ar fi solutia?: Nu mai contează ce poate și ce nu poate Europa. Decizia a fost luată înainte ca răspunsul să fie cunoscut. Există semne care spun că lideri UE și alți politicieni vest-europeni au început să înțeleagă ce au declanșat și nu mai pot opri. În ianuarie, UE a uitat că a bălăcărit din toți plămînii Australia și a trimis acolo, în secret, o delegație în căutare de sfaturi: voi cum ați făcut? învățați-ne să îi oprim! E ridicol. UE vrea să facă școala de instalatori, la cîțiva ani după ce a deschis toate robinetele din casă. Soluții? O frontieră europeană concretă, centre de selecție în Nordul Africii, abolirea utopiei în care plutește crema politică vest-europeană și reîntoarcerea la realitatea care se sparge în capul prostimii. Puteți decide dumneavoastră care din aceste soluții e mai imposibilă decît celelalte.: Lideri europeni tot invoca si aceasta solutie, ca Europa sa se implice in tarile-sursa si sa taie de la radacina cauzele migratiei. Pai poate Europa sa opreasca toate razboaiele, regimurile criminale si foametea din lume?Din 1960 încoace, Europa și Statele Unite au vărsat în Africa 1 trilion de dolari. Banii au produs: o viață de nabab pentru nenumărați dictatori și șmecheri bine plasați, plus o infrastructură de nivel românesc. Asta nu împiedică factori de presiune politici și ong-iști să decreteze că soluția e minunată și trebuie continuată. S-a ajuns, astfel, în situația în care, de pildă, Marea Britanie trimite sute de milioane de lire unor state care au dezvoltat capacități nucleare. Ridicolul nu e foarte prizat la nivel înalt.: Cum impacam capacitatea noastra redusa de a primi acesti oameni si de a-i integra in societatile noastre cu valorile care stau la fundamentul Europei moderne?: Cred că această discuție e îngropată sub un morman de falsuri. Valorile fundamentale ale Europei sînt generoase, dar nu tembele. Nu există o tradiție europeană care impune primirea refugiaților și migranților care poartă cu ei valori ostile Europei. Apoi, tradiția umanitară europeană e compatibilă cu refugiații, dar nu cu transferurile de populație. Să nu facem confuzii: una e să îi primești în Anglia și Olanda pe hughenoți sau să salvezi evrei din pragul cuptorului și alta e să cazezi Africa și Asia în statele vest-europene cu cele mai grase ajutoare sociale.De altfel, nu e clar: dacă acești oameni fug de viața lor trecută, de ce nu acceptă valorile de viață ale societăților care îi primesc? Și, dacă migranții sînt mînați de dorul de libertate, de ce nu vor să pună piciorul în Bulgaria sau în România și merg întins spre Germania și Suedia? Poate ne spune Comsisia Europeană, cînd își rupe puțin timp și ia o pauză de la munca la cote pentru Est.Dar problema pe care progresismul occidental se chinuie să nu o vadă nu e integrarea sau asimilarea, ci o ciocnire gravă de valori și credințe. Mai clar: nici portughezii, nici polonezii și, deseori, nici românii așezați în Europa de Vest nu se integrează complet. Mai toți rămîn portughezi, polonezi sau români, se strîng laolaltă, au televiziunile de acasă în casă și petrec ore în șir pe Skype pălăvrăgind cu rudele și vecinii din țara natală. Neintegrați, neasimilați, acești oameni nu sînt, însă, o problemă pentru țările gazdă. Migranții islamici și, o parte însemnată a migranților africani sînt. De la bun început și în continuare.: Care este rolul corectitudinii politice in tot acest fenomen al fluxurilor de migranti si refugiati in Europa? Sunt europenii prostii lumii?Ori-ori. Ori corectitudinea politică preia complet guvernarea civilizației europene, ori civilizația europeană are un viitor. Din păcate, conflictul e un război civil. Căci corectitudinea politică e copilul bastard al civlizației europene, din legătura cu ura de sine - fiică bună a amoralsimului anti-creștin cu care ne-a fericit iluminismul. De fapt, civilizația europeană se bate cu propria aplecare suicidală.Unii spun că nu mai e nimic de jucat, pentru că partida a fost pierdută, deja, în timpul celor două mari războaie europene ale secolului XX. Europenii nu sînt proștii lumii, dar proștii lumii se bazează pe o bogată populație europeană, alcătuită din persoane importante, cu funcții politice, administrative, universitare și de presă.: Pe de alta parte, corectitudinea politica s-a ivit totusi in mod natural, dupa crimele pe care marile state europene le-au facut in istoria destul de recenta: Holocaustul, nenorocirile din Congo, colonizarea Africii si a Asiei, sclavagismul motivat rasial etc. Este corectitudinea politica o solutie (buna/rea) de reglementare a raporturilor sociale in socialetatile post-coloniale, este o forma comoda de a rezolva superficial conflictul dintre grupurile etnice, rasiale, religioase din sociatatile post-coloiale, este altceva? ce este PC?Crimele colonialismului occidental nu explică nimic, dar fac propagandă bună și storc de bun simț creiere bine spălate. Așa de pildă, numai agitatorii PC au aflat de existența Imperiului colonial suedez care a tocat Africa, de la un cap la celălalt. După gîndirea PC, Suedia plătește pentru trecutul ei colonial sîngeros și, în consecință, și-a adăugat 2% la populație doar prin primirile de migranți din 2015. Militanții PC sînt crîncen de stupizi.Corectitudinea Politică ne învață cum să ne simțim inferiori și ne cere să dăm vina pe trecutul nostru bestial. E o propunere ineptă. Europenii nu sînt mai vinovați ca alții. Occidentul a desființat sclavia. Islamul nu a desființat-o niciodată. E de asemenea de notat că sentimentul de vinovăție din care crește PC-ul are grijă să își protejeze părinții: est-europenii au fost colonie imperială rusă un amar de ani, dar asta nu face obiectul vreunei neliniști intelectuale sau vinovății pe mai multe generații.Idealurile comuniste sînt odorul secret al somităților PC și, prin urmare, părinții fondatori trebuie feriți de necazuri postume. Alt detaliu penibil e episodul ocupației arabe a Spaniei. În acest caz, nu e PC să vorbești de 700 de ani de colonialism arab, dar e obigatoriu să lauzi regimul luminat al califatului iberic. Logică de fier, cunoaștere beton. Așadar, PC e o nevroză anti-occidentală în care au cristalizat ura de sine a europenilor, aversiunea față de libertate și nostalgia după conducătorul unic - fie el partid sau dogmă de grup.: Si fenomentul terorismului a fost adesea legat de fluxul de refugiati. Serviciile de informatii din state membre au avertizat ca printre milioanele de solicitanti de azil care trec granitele in Europa se pot strecura si teroristi (desigur, într-un procentaj subunitar). Pana una-alta, atentatele teroriste din Europa au fost facute de tineri nascuti aici, care nu aveau treaba cu valul de migranti sau refugiati de acum... In schimb, in Siria sau Irak printre jihadistii care terorizeaza populatiile de acolo sunt si tineri europeni, din familii europene, unii sunt flamanzi, britanici get beget, convertiti la ceea ce ei cred ca este Islamul. Deci care este sursa raului si cum poate fi eliminata?: Distincțiile de mai sus sînt ușor inutile în fața plutonului de execuție sau la 1 metru de bomba din rucsacul pasagerului vecin. Născuți în Europa sau în afara ei, toți acești exaltați sînt fanatici ai ideii islamice și dușmani jurați ai occidentului. Cînd vor ajunge la noi știri despre atentatele comise la Londra sau la Bordeaux de domnii Nae Petrescu, Istvan Kocsis și Ahti Suomalainen vom mai discuta. Nu are rost să ne prefacem doct că nu înțelegem. Aproape 100% din ce e terorism importat sau exportat se întîlnește undeva - la moschee, la masă sau la sala de sport - cu Islamul.Fenomenul religios poate crea in sine o predispozitie catre terorism? In terminologia antiterorista este aceasta tipologie a teroristului ”cruciat”, care semnifica acel terorist manat de cauze care tin de religie, fie ca este crestin (cum au fost atetatele de la Soweto, din Africa de Sud, din 2002) fie ca este musulman sau de alta doctrina religioasa (Shoko Asahara care a omorat oameni in metroul din Tokio cu gaz sarin). Ce are in plus actualul fenoment terorist de factura islamica radicala fata de terorismul de factura crestina, de exemplu?Ideea religioasă trece sistematic în violență teoristă doar în cazul Islamului. Marele secret nerostit al ultimilor sute de ani de conflict general și al ultimelor decenii de terorism sună așa: Islamul e o religie militantă care caută dominația universală, supunerea militară și exploatarea economică a necredincioșilor.Cazurile de violență religioasă creștină, hindusă sau mozaică nu lipsesc, dar sînt exemple minuscule în fața istoriei de insurecție permanentă a Islamului. Putem izola trei fire de nisip dar asta nu înseamnă că putem descrie o plajă întreagă. Cu alte cuvinte, febra violentă a Islamului nu trece și nici nu poate trece. Rădăcinile teologice și istorice o dictează.Nu sîntem noi experți în Islam, dar sîntem experți în ce vedem, în ce știm din istorie și în bunul simț comun. Islamul suferă de o problemă genetică. Multă lume a înghițit clișeul calmant care ne aduce aminte de performanța culturală a Islamului ca mare civilizație. Așa. Și? Ce a făcut islamul cu propriile descoperiri? Nu le-a urmat. Nu le-a dezvoltat și nu le-a fructificat. Dimpotrivă. Preponderența fundamentalismului islamic a strangulat cultural o civilizație și a adus-o între cele mai înapoiate societăți ale ultimilor 3-400 de ani. Cine vrea să se joace de-a ipotezele care știu să ocolească adevărul e liber să o facă, dar asta în timpul liber, nu din poziție oficială și nu cu prețul Europei.