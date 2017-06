Donald Tusk, mesaj catre premierul Mihai Tudose: Statul de drept si progresele in lupta impotriva coruptiei sunt esentiale

Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a trimis o scrisoare de felicitare premierului Mihai Tudose, in care ii transmite ca are incredere ca va respecta statul de drept si ca va continua lupta impotriva coruptiei, care sunt esentiale pentru ca romanii sa se bucure de beneficiile oferite de statutul de membru al Uniunii Europene.





Redam scrisoarea integrala:





"In numele Consiliului European, as dori sa va felicit pentru numirea dumneavoastra in functia de prim-ministru.





Ca membra a Uniunii Europene si ca viitoare detinatoare a presedintiei Consiliului UE, Romania joaca un rol deosebit de activ in sprijinirea unei Uniuni mai puternice si unite, precum si a unei vecinatati UE stabile si democratice.





Am incredere ca guvernul dumneavoastra va oferi Romaniei stabilitatea favorabila dezvoltarii continue a tarii dumneavoastra, precum si a Uniunii Europene si va continua sa contribuie constructiv la rezolvarea provocarilor comune. Statul de drept si progresele inregistrate in lupta impotriva coruptiei, in conformitate cu asteptarile ridicate ale societatii romanesti si a valorilor UE, sunt esentiale pentru a asigura ca toti cetatenii romani pot beneficia pe deplin de toate oportunitatile oferite de statutul de membru al Uniunii.





Astept cu nerabdare sa colaborez indeaproape cu dumeavoastra si va doresc dumneavoastra si guvernului dumneavoastra toate sucesele pentru viitor".