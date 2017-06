Augustin Lazar: Sistemul judiciar s-a confruntat cu atacuri si modificari legislative de natura sa afecteze Justitia, dar procurorii si-au indeplinit misiunea de a reprezenta interesele societatii

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, considera ca sistemul judiciar s-a confruntat, in ultimul an, "cu o serie de provocari, atacuri sau modificari legislative de natura sa aduca atingere unei functionari normale a Justitiei", dar procurorii au aparat interesele societatii, "ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor", relateaza Agerpres.









"A fost anul in care corpul procurorilor a actionat cu responsabilitate pentru a-si indeplini misiunea pe care o are in arhitectura institutionala a statului de drept, astfel cum este prevazuta in Constitutia Romaniei, reprezentand in activitatea judiciara interesele generale ale societatii, aparand ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor. In egala masura insa, am parcurs un an in care sistemul judiciar s-a confruntat cu o serie de provocari, atacuri sau modificari legislative de natura sa aduca atingere unei functionari normale a Justitiei. Fata de aceste situatii, am actionat in limitele permise de statutul de magistrat, folosind instrumentele institutionale conferite de lege, atat din functia de conducator al Ministerului Public, cat si in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, care are rolul constitutional de garant al independentei justitiei", declara Augustin Lazar.





Totodata, acesta a subliniat ca va pleda in continuare ca procurorii sa isi pastreze statutul de magistrati.





"Personal, voi pleda in continuare pentru independenta profesionala a procurorului si a statutului de magistrat al acestuia, garantii esentiale si obligatorii - atat pentru noi, cat si pentru cetatenii acestei tari - pentru a ne putea exercita profesia in mod impartial si independent. Apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor poate fi realizata doar de catre un magistrat independent, bine pregatit profesional si indeplinind standarde inalte de integritate. Avand in vedere aceste consideratii, indemn corpul procurorilor sa manifeste aceeasi solidaritate si unitate, actionand cu responsabilitate si profesionalism pentru indeplinirea asteptarilor pe care societatea romaneasca le are de la noi", mai spune Lazar.