Mihai Tudose a cerut ministrilor de interne, al apararii si al sanatatii un raport prin care sa prezinte ce este necesar pentru interventii ca in cazul accidentului din Arges

Premierul Mihai Tudose a solicitat, la inceputul sedintei de Guvern de vineri, ministrilor de Interne, al Apararii si al Sanatatii, sa prezinte luni un "material scris asumat" prin care sa arate ce este necesar pentru interventii precum cea din Arges. Tudose le-a mai cerut acestora sa colaboreze cu Ministerul Justitiei si cu Ministerul de Finante in ceea ce priveste sursa de finantare si posibilitatile legate de achizitionarea rapida "a ceea ce va lipseste"."Vreau sa prezentati o situatie clara, indiferent cat de cruda este, la ce ar trebui sa facem sa nu mai fim pusi in situatia in care sa spunem ca nu avem ce ne trebuie, cum se pot operationaliza, ce ar trebui sa aiba Ministerul Apararii, ce ar trebui sa aiba Ministerul de Interne, cum pot fi ele interconectate si sa functioneze toate odata in timp optim. Materialul scris asumat saptamana viitoare inclusiv din punct de vedere medical cu spitale, cu celule de criza", a spus Tudose.La randul sau, ministrul de interne Carmen Dan a afirmat ca Ministerul de Interne si cel al Apararii trebuie sa gaseasca o solutie de operationalizare a unor mijloace de interventie in conditii dificile. "Ma refer la elicoptere specializate de cautare si salvare pe timpul noptii. Resursa existenta acum nu permite interventii medii si conditii celor de azi noapte. Vom analiza in cel mai scurt timp ce presupune o astfel de dotare si care sunt costurile de operare pentru acestea", a spus Carmen Dan. Potrivit acesteia, in acest moment, Ministerul de Interne "are disponibile 9 elicoptere EC135, 4 elicoptere de mare capacitate, avand indisponibile din motive tehnice alte doua elicoptere EC135, 4 elicoptere de alte tipuri si cele doua avioane pentru misiuni medicale".