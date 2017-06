Premierul a semnat o decizie prin care Elena Repede a fost numita in functia de director de cabinet al premierului, cu rang de secretar de stat. Aceasta a fost si consilierul sau personal in perioada in care a fost ministru al economiei.Potrivit declaratiei sale de avere, Elena Repede a obtinut venituri salariale de la Transgaz SA si societatea Teletrans SA, dar nu precizeaza din ce calitate.Decizia a aparut in Monitorul Oficial de vineri.