Evaluarea Nationala. Rezultate finale. Procentul mediilor peste 5 a crescut la 77%, dupa contestatii

Procentul mediilor peste 5, la Evaluarea Nationala, s-a majorat cu 0,10% (de la 76,9% la 77%), dupa reevaluarea lucrarilor contestate. Si numarul candidatilor cu media generala 10, de la 467 la 497. au fost depuse 14.027 de contestatii, cele mai multe la Limba romana. Procentul cel mai mare al elevilor care au obtinut medii sub 5 provine din mediul rural, respectiv 35%.





Potrivit datelor finale in urma solutionarii contestatiilor, procentul mediilor peste 5 s-a majorat cu 0,10% (de la 76,9% la 77%). Astfel, dupa reevaluarea lucrarilor contestate, numarul candidatilor cu medii mai mari sau egale cu 5 a crescut de la 108.252 la 108.294.





A crescut, de asemenea, si numarul candidatilor cu media generala 10, de la 467 la 497 (cei mai multi, in Capitala - 112). Cele mai multe medii - 13.066 - sunt cuprinse in intervalul 9 - 9,49. S-a redus, in schimb, numarul candidatilor cu medii sub 5: de la 32.460 la 32.418 (23%).





Au fost depuse 14.027 de contestatii, numar ce reprezinta 4,83% din totalul lucrarilor sustinute (290.290). Dintre acestea, 7.285 de contestatii au vizat lucrari la Limba si literatura romana, 6.286 la Matematica si 456 la Limba si literatura materna.





La proba de Limba si literatura romana, 121.315 candidati (86,1%) au primit note peste 5 (in crestere de la 121.227). Dintre acestia, 1.745 de candidati au primit nota 10 (in crestere de la 1.719). La Matematica, 92.886 de candidati au avut note peste 5 (in crestere de la 92.799). Lucrarile a 4.450 de candidati au fost notate cu 10 (in crestere de la 4.350).









Distributia judetelor cu procentaje superioare (85%+) in privinta mediilor peste 5 arata astfel: Braila (92,5%), Cluj (90%), Prahova (87,6%), Municipiul Bucuresti (87,2%) si Galati (85,6%).





Rate scazute ale mediilor peste 5 se inregistreaza in judetele Giurgiu (61,1%), Teleorman (63,5%), Harghita (67,9%) si Mehedinti (68,1%).

Rata de participare a fost de 97,1%: 140.712 candidati prezenti dintr-un total de 144.929 inscrisi.





Sase elevi au fost eliminati din cauza unor tentative de frauda.





Elevii din mediul rural, ocoliti de sansa din nou





35% dintre elevii care au obtinut medii sub 5 provin din mediul rural, pe pe cand procentul elevilor din mediul urban care au obtinut astfel de note este de aproximativ 13%. De asemenea, cele mai multe note cuprinse intre 5 si 6 si 6 si 7 au fost luate tot de copiii din mediul rural.







Reamintim ca media generala obtinuta la Evaluarea Nationala constituie unul dintre criteriile pentru admiterea in invatamantul liceal de stat. Media de admitere in liceu este media ponderata intre media generala obtinuta la Evaluarea Nationala (cu o pondere de 80%) si media generala de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).









