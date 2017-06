Incendiul de la Balotesti a fost stins dupa aproape 70 de ore

Incendiul a izbucnit marti seara, in jurul orei 19:00, in comuna Balotesti, la o fabrica de mobila si s-a extins apoi la o hala in care erau depozitate mase plastice, initial fiind cuprinsa de foc o suprafata de aproximativ 3.000 de metri patrati. Doi barbati au primit ingrijiri medicale la fata locului, unul suferind un atac de panica, iar altul inhaland fum. Flacarile au depasit 10-15 metri deasupra acoperisului, la fata locului intervenind zece autospeciale de stingere, o autoscara, o masina de descarcerare si un punct mobil de comanda al Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ilfov.Depozitele nu aveau autorizatie de securitate la incendiu, nu erau dotate cu sisteme de alarmare in caz de incendiu si nici cu instalatii de aparare impotriva acestora. La cel mai recent control, din 30 martie, fusesera constatate 17 nereguli, pentru care a fost acordata o amenda in valoare de 15.500 de lei.