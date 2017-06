Fiul lui Victor Ponta s-a accidentat la un meci de rugby si a fost internat cu traumatism cranian

Potrivit cotidianului local ziarulincomod.ro , fiul lui Victor Ponta urmeaza sa fie transportat la un spital din Bucuresti. Surse spun ca acesta ar suferi de un edem cerebral.Surse medicale citate de Agerpres au confirmat ca Andrei Ponta, in varsta de 13 ani, a fost dus la Spitalul Judetean Ploiesti pentru ingrijiri si investigatii medicale, dupa ce s-a accidentat in timpul unui meci de rugby, copilul fiind constient.Conform surselor citate, fiul lui Victor Ponta a suferit un traumatism cranio-cerebral cu amnezie, in sensul ca nu isi aduce aminte ce s-a intamplat, si este posibil ca, intr-o prima faza, sa isi fi pierdut constienta, insa ulterior si-a revenit.Un al doilea baiat, in varsta de 14 ani, s-a accidentat in timpul aceluiasi meci, el fiind dus la spital cu traumatism de coloana cervicala, au precizat sursele medicale.Incidentul s-a petrecut in timpul unei faze de joc, pe stadionul din Baicoi desfasurandu-se turneul final U14, faza grupelor, au declarat oficiali ai clubului Aurora Baicoi.