Laura Codruta Kovesi a facut cerere de revocare din functie a procurorilor Mihaela Moraru Iorga si Doru Tulus / Fostul sef al sectiei a II-a din DNA si alti doi procurori au facut plangere la CSM impotriva lui Kovesi

Potrivit informatiilor Hotnews, Parchetul General a dispus ieri incetarea delegarii celor doi procurori pe functii de sefi de serviciu in cadrul DNA.Informatiile au fost difuzate in premiera de Antena 3 si confirmate de surse Hotnews. Potrivit surselor citate, Doru Tulus si alti procurori anchetati ar fi refuzat sa se supuna testului poligraf in cadrul anchetei interne, considerand procedura umilitoare, in conditiiile in care n-ar fi avut calitatea de suspect si de martor la data la care li s-a cerut sa faca testul.Reamintim ca in de 18 iunie, Romania Tv, post controlat de Sebastian Ghita, a dat publicitatii o serie de inregistrari audio atribuite Laurei Codruta Kovesi, in care o voce feminina este auzita cerandu-i procurorului Uncheselu sa "decapeze institutional" in dosarul "cu casele" pentru a ajunge la "domnu' premier". Din inregistrare nu se poate deduce despre ce premier ar fi vorba.Purtatorul de cuvant al Directiei Nationale Anticoruptie, Livia Saplacan, a declarat, in aceeasi seara, ca inregistrarea aparuta in spatiul public continea fragmente intre care au fost intercalate sintagme menite sa distorsioneze continutul celor spuse: "Inregistrarea contine fragmente care au fost rostite de procurorul sef in mod public ori la sedintele de lucru cu procurorii unei sectii operative. Intre fragmentele respective au fost intercalate o serie de sintagme care nu ii apartin si care sunt menite sa distorsioneze grav continutul celor spuse.''Pe 19 iunie, Directia Nationala Anticoruptie a anuntat ca a sesizat procurorul general pentru a aprecia daca se impune sesizarea din oficiu pentru infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare dupa difuzarea inregistrarii video atribuite Laurei Codruta Kovesi."Sesizarea a fost intemeiata pe faptul ca inregistrarile ce contin un amestec de fragmente reale cu sintagme obtinute prin colationare risca sa conduca la acreditarea unei idei false si anume ca procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie ar da ordine ca procurorii sa investigheze anumite persoane sau sa directioneze ancheta intr-un anumit sens", a aratat atunci DNA.Procurorii DNA s-au sesizat totodata oficiu pentru infractiunea de folosire, "in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii": "Sesizarea a fost intemeiata pe faptul ca la sedintele cu procurorii din sectiile operative se discuta aspecte ce tin de managementul intern al acestei unitati de parchet, imprejurari care nu sunt destinate publicitatii", a anuntat atunci DNA.Directia Nationala Anticoruptie a mai aratat ca respectivele inregistrari "nu sunt autentice" si "contin o serie de fragmente realizate prin juxtapunere, menite a altera continutul real al afirmatiilor enuntate de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie in diverse imprejurari, cum ar fi sedinte publice ori sedinte de lucru cu procurorii sectiilor operative". "Intre fragmentele care se aud pe inregistrari au fost intercalate o serie de sintagme care nu apartin procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, dar si anumite expresii licentioase pe care nu le-a folosit si nu le foloseste", a precizat Directia Anticoruptie.Doru Tulus este unul dintre veteranii DNA, fiind considerat unul dintre cei mai apropiati oameni de Daniel Morar si unul dintre ultimii procurori din garda veche care nu au plecat din Directia Nationala Anticoruptie dupa venirea lui Kovesi. Tulus a instrumentat dosare grele, precum Dosarul Matusa Tamara, al fostului premier Adrian Nastase, Dosarul transferurilor si unul dintre dosarele lui Gigi Becali.Doru Tulus a anchetat si dosare controversate, cum ar fi dosarul fostului sef al ANAF, Gelu Diaconu, care a fost restituit la DNA pentru refacerea anchetei de catre judecatori.