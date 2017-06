Laura Codruta Kovesi a facut cerere de revocare din functie a procurorilor Mihaela Moraru si Doru Tulus / Fostul sef al sectiei a II-a din DNA si alti doi procurori au facut plangere la CSM impotriva lui Kovesi

Informatiile au fost difuzate in premiera de Antena 3 si confirmate de surse Hotnews. Potrivit surselor citate, Doru Tulus si alti procurori anchetati ar fi refuzat sa se supuna testului poligraf in cadrul anchetei interne, considerand procedura umilitoare, in conditiiile in care n-ar fi avut calitatea de suspect si de martor la data la care li s-a cerut sa faca testul.Reamintim ca in de 18 iunie, Romania Tv a dat publicitatii o serie de inregistrari audio atribuite Laurei Codruta Kovesi, in care o voce feminina este auzita cerandu-i lui "Uncheselu" sa "decapeze institutional" in dosarul "cu casele" pentru a ajunge la "domnu' premier". Din inregistrare nu se poate deduce despre ce premier ar fi vorba.Purtatorul de cuvant al Directiei Nationale Anticoruptie, Livia Saplacan, a declarat, in aceeasi seara, ca inregistrarea aparuta in spatiul public continea fragmente intre care au fost intercalate sintagme menite sa distorsioneze continutul celor spuse: "Inregistrarea contine fragmente care au fost rostite de procurorul sef in mod public ori la sedintele de lucru cu procurorii unei sectii operative. Intre fragmentele respective au fost intercalate o serie de sintagme care nu ii apartin si care sunt menite sa distorsioneze grav continutul celor spuse.''Doru Tulus este unul dintre veteranii DNA, fiind considerat unul dintre cei mai apropiati oameni de Daniel Morar si unul dintre ultimii procurori din garda veche care nu au plecat din Directia Nationala Anticoruptie dupa venirea lui Kovesi. Tulus a instrumentat dosare grele, precum Dosarul Matusa Tamara, al fostului premier Adrian Nastase, Dosarul transferurilor si unul dintre dosarele lui Gigi Becali.Doru Tulus a anchetat si dosare controversate, cum ar fi dosarul fostului sef al ANAF, Gelu Diaconu, care a fost restituit la DNA pentru refacerea anchetei de catre judecatori.Articol in curs de editare.