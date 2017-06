9 solutii rapide de racorire a casei, fara aer conditionat, pentru codul rosu de canicula

Din calculele facute la unele certificatele energetice, am observat ca in general, la case cu suprafete vitrate destul de mari si orientate spre soare, caldura care intra in casa in perioada de vara poate proveni in procent de 70-80% de la radiatia solara care intra prin ferestre. In acest context, daca reusim sa gasim solutii de a umbri ferestrele, senzatia din interiorul casei se va modifica considerabil. Cu totii stim ce diferenta e intre o masina lasata in soare si una lasata in umbra, deci de ce nu ar fi valabil acest lucru si la case ? Umbrirea ferestrelor trebuie facuta pe EXTERIORUL lor, este mult mai eficienta decat in interior.Iata cateva solutii:. O solutie simpla - se poate monta hartie alba, cu scotch lat, pe ferestrele expuse la soare, daca e posibil pe exterior.Se pot monta deasupra ferestrelor copertine din panza, retractabile. Se gasesc la magazinele de bricolaj, au preturi de cateva sute de lei si un montaj simplu, de fatada.Se pot monta folii reflectorizante transparente, pe exteriorul ferestrelor.In zilele de canicula, cei de la meteo anunta ca ne vom simti inconfortabil, pentru ca indicele de confort termic va depasi valoarea de 80.Ce este acest indice ? Se poate determina pe baza unei formule, care depinde de temperatura si de umiditatea aerului:ICT = (T x 1,8 + 32) – (0,55 – 0,0055 x U) [(T x 1,8 + 32) – 58)]In zilele de canicula, umiditatea relativa a aerului poate sa fie in locuinte in Bucuresti in jurul a 70%.La acesta umiditate, se ajuge la valoarea de 80 a indicelui de confort termic la temperatura de 29,1 grade.Daca insa calculam aceeasi valoare de 80 la o umiditate de 40%, o regasim la o temperatura de 32,7 grade Celsius.Deci tragem concluzia ca e suficient sa micsoram umiditatea aerului de la 70% la 40% si deja simtim o senzatie de confort echivalenta cu scaderea cu 3,6 grade a temperaturii.In acest context, poate fi folosit un dezumidificator - un exemplu de aparat casnic (neprofesional) poate extrage din aer in jur de 16-20 L de apa/zi si poate deservi o suprafata de 30-35mp. Majoritatea aparatelor de aer conditionat au si acesta functie de dezumidificare, pe langa cea de racire.Umiditatea interioara vine si din exterior, dar creste destul de mult si de la folosirea dusului, gatit sau uscarea rufelor. Putem incerca sa decalam acesta activitati in perioadele zilei mai racoroase.In Bucuresti, media temperaturilor in iunie este de 20,2 grade Celsius, in iulie de 22,0 grade celsius si in august de 21,2 grade. Temperatura de confort in interior este de 25-26 de grade in perioada de vara, deci in mod normal, la casele cu inertie termica mare construite din caramida si beton (sau la blocuri), ajuta mult daca in timpul noptii se aeriseste bine casa si apoi ziua se inchid ferestrele. Se poate opta pentru amplasarea unui ventilator suficient de puternic care sa creeze subpresiune intr-un colt al casei si prin deschiderea unei ferestre in alta camera se va crea un curent de aer care sa duca aerul cald din casa si sa aduca aerul rece de afara.In special pe terase se pot folosi ventilatoare care elibereaza si vapori de apa, acestia se evapora cu absorbtie de caldura si dau senzatia de racoare. Se pot folosi si cearceafuri ude in balcon.Opreste sau chiar scoate din priza electrocasnicele care nu iti folosesc in momentele mai incinse ale zilei si care degaja caldura (televizor, calculator, etc). Incearca sa folosesti dimineata sau seara cuptorul, cuptorul cu microunde si plita. Spalatul vaselor sau folosirea dusului degaja caldura. Chiar si omul are un flux de 50-100W in functie de tipul activitatii, dar acest aport intern nu il putem limita :)Inlocuieste becurile incandescente cu becuri cu led, care la aceeasi cantitate de lumina, consuma si degaja caldura de 5-7 ori mai putin. 6 becuri de 100W degaja caldura similara cu a unui calorifer port-prosop de 50x100cm.Pentru cei care locuiesc la casa si au pod, este recomandat ca podul sa fie aerisit si ziua si noaptea. Ideala este deschiderea a doua ferestre pe fatade opuse, care sa creeze curent de aer. Astfel, ziua nu va veni cadura dinspre pod, iar noaptea chiar se poate chiar raci etajul suplimentar, prin plafon.Cele mai ecologice solutii sunt cele pasive, care functioneaza fara a consuma curent electric.Prin aplicarea unui mix de solutii din cele enumerate mai sus, se limiteaza aporturile de caldura venite din exterior si din interior si astfel se poate ajunge la o senzatie de confort pe perioadele de canicula, fara folosirea aerului conditionat sau cu folosirea lui la minim.este arhitect si auditor energetic, dar si autorul blogului www.ArhitecturaEcologica.ro