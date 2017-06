VIDEO INTERVIU Cristian Preda, europarlamentar: Nu inteleg de unde a iesit mitul ca mai multa coerenta a UE in aparare ar slabi NATO / SUA ne cer cu insistenta de 5-6 ani sa fim activi in Balcanii de Vest si nu facem acest lucru

Cred ca ni se va propune o combinatie intre scenariul 3 si 5, o combinatie intre afirmarea idealului federalist, scenariul 5, si scenariul 3, Europa cu mai multe viteze

Ideea a fost prezentata initial ca o forma de discriminare a unora dintre europeni

Este vorba despre posibilitatea ca un numar de state membre sa se grupeze pentru a lucra impreuna intr-un domeniu foarte precis, fara sa excluda pe cineva

Statele membre decid singure momentul in care se raliaza

Daca, sa zicem, 14 din cele 27 de state doresc sa defineasca impreuna standarde de bunastare sociala, pornesc la drum atatea cate sunt si celelalte, cand considera ca e oportun, important pentru cetatenii lor, fac si ele acest pas

Ideea este de a avansa cu geometrii diferite catre o federatie in care cat mai multe lucruri sa fie facute impreuna

Recent Romania s-a raliat statelor care doresc un procuror european, suntem deci in viteza I

Eu cred ca tocmai pentru a recupera ceva din decalajul care ne separa de statele europene ar trebui sa luam in serios intrarea in zona euro

Faptul ca suntem in afara zonei euro are un cost economic foarte mare

Fiecare va fi incurajat sa faca atat cat e in stare sa faca

Nu e exclus sa avem un buget pentru zona euro, lucrurile se indreapta in aceasta directie

Indiferent de momentul in care se va ajunge la o gestiune diferita a resurselor din zona euro si din afara zonei euro, este in interesul nostru sa intram in zona euro

In mod cert cei care sunt in zona euro vor avea mai mult de profitat

Noi am profitat in ultimii zece ani, nu stiu cat va mai fi posibil, cu noul guvern instalat, de pe urma unor reglementari care priveau spre exemplu cota unica

Unii considera ca trisam in acest fel, unii nu se feresc sa foloseasca termenul de dumping

Exista firme, si in principal nu sunt romanesti, care folosesc reglementarile sociale dintr-o tara ca Romania si tocmesc muncitori care pleaca intr-o tara ca Belgia sau Franta si sunt platiti cu salariul minim in tarile respective si firmele platesc contributiile sociale din statele de provenienta

Deocamdata un numar de state a blocat modificarea directivei care mentine acest sistem

Nu stiu cat va mai fi posibil acest lucru

Daca se va schimba directiva cei care vor plati vor fi muncitorii din Romania

Discutia despre directiva a plecat din Franta si Belgia, unde firmele considera ca e o concurenta neloiala pe piata locala

La ultimul consiliu s-a stabilit ca va exista o aparare consolidata si avem trei luni sa notificam daca vrem sa fim parte a PESCO

Pana la inceputul toamnei trebuie sa decidem daca ne alaturam acestui proiect care inseamna o cooperare mai ampla decat in prezent

Dupa declaratia de anul trecut, dupa summitul de la Varsovia, in care NATO si UE spuneau ca vor sa coopereze, s-a adoptat o lista cu 42 de proiecte comune

NATO si UE au inceput deja sa lucreze

Am vazut ca unora le e teama ca daca am fi mai coerenti in Europa ar fi afectat NATO. Nu, NATO doreste aceasta consolidare a cooperarii intre europeni

In interiorul UE se cauta cai pentru a spori ponderea europenilor in ansamblul apararii

Cred ca e o teama irationala

Zilele trecuta m-am intalnit la Bruxelles cu Jens Stoltenberg si a spus foate clar, e vocea cea mai autorizata din NATO, ca isi doreste o cooperare consolidata a europenilor si o coerenta tot mai mare

Mesajul pe care l-am primit de la interlocutorii americani pe care i-am avut a fost acelasi: SUA sunt bucuroase sa vada o Europa mai coerenta din punct de vedere al Apararii

Sincer nu inteleg de unde a iesit mitul destul de prezent in Romania ca mai multa coerenta a membrilor UE in chestiuni de aparare ar slabi NATO

Avem nevoie de SUA asa cum, personal, cred ca SUA au nevoie de europeni, si din punct de vedere al pietelor, comercial vorbind, si din punct de vedere de vedere politic, atat in ceea ce priveste relatia cu tari Rusia, China, India, cat si pentru marea chestiune a luptei impotriva terorismului

Romania e cunoscuta deja ca fiind foarte pro-americana si nu cred ca e un lucru rau

Consider ca relatia cu SUA e fundamentala pentru europeni

Trebuie sa vedem cum stam, sa nu picam in capcana ceausista, exista acest pericol

Comentarii recente faceau din Romania un arbitru al reconcilierii americano-europene. Sunt simple iluzii, care vin din anii '60, Romania ca arbitru international

E nevoie de luciditate si de o pozitionare inteligenta, nu stridenta, in discutiile din interiorul UE

Sunt apeluri pe care americani le-au facut la noi si carora nu le-am raspuns. De pilda, americanii ne cer cu insistenta de 5-6 ani incoace sa fim activi in Balcanii de Vest si nu facem acest lucru

In mod natural suntem interesati de ce se intampla intr-o parte din vecinatatea estica, in Moldova, dar suntem mult mai putini prezenti in decat am putea in restul tarilor din vecinatatea estica, mai sunt alte cinci tari in vecinatatea estica

Politicienii americani si-ar dori sa ne vada mai activi in vecinatatea estica

Daca am face ceva mai mult in Balcanii de Vest si in vecinatatea estica cred ca si europenii ar fi multumiti, si americanii ar fi foarte multumiti , pentru ca isi doresc acesat lucru, au transmis semnale clare care la noi au fost ignorate

E un caz scoala pentru a intelege de fapt ce putem face si ce se asteapta de la noi: nu se asteapta sa rezolvam conflictul din Siria, dar se asteapta sa fim mai prezenti in stabilizarea acestor zone.

Nu stim sa alocam forte, ambasadele din Balcanii Occidentali sunt depopulate

Armenia, Georgia, asteapta o mana de ajutor din partea Romaniei, ca actor european

Chestiunea cetateniei e cea mai sensibila

Cred ca ar trebui sa trimitem acest mesaj foarte clar catre cetatenii romani care sunt in Marea Britanie

Ceea ce ne straduim sa facem este ca pentru toti cetatenii europeni care sunt rezidenti in Marea Britanie, au muncit, studiaza acolo, sa fie posibila achizitionarea cetateniei dupa cinci ani de rezidenta. Sa speram ca iese

Pentru ca acest lucru sa fie posibil, ei trebuie sa aiba in minte un element despre care din pacate am vazut ca nu s-a discutat, si anume plata contributiilor sociale

Degeaba astai acolo si muncesti daca trisezi si nu platesti contribitii sociale, nu ai asigurare sociala

Conditia e sa isi reglementeze in toate detaliile situatia

Nu se va putea gestiona o situatie pentru cei care triseaza sau muncesc la negru, nimeni nu poate negocia pentru piata neagra

Pentru studenti, daca vreunul dintre ei vrea sa continue sa traiasca in Marea Britanie, va putea folosi cei 5 ani daca a avut asigurare medicala. Daca nu a avut, asta va fi o mare povara pentru reclamarea drepturilor

Suntem la inceputul negocierilor dar aceste elemente sunt de luat in seama

Ar fi bine sa vedem exact cati cetateni romani sunt acolo

Romanii nu au obisnuinta sa se inregistreze, este o teama din comunism ca daca te inregistrezi te urmareste cineva

Sunt exclusi oamenii care lucreaza la negru

Am vazut ca se organizeaza dezbateri, ie, folclor, e frumos, dar oamenii aceia nu or sa traiasca din folclorul teleormanean ci de pe urma legilor britanice

Au nevoie sa fie hraniti cu literatura juridica, nu cu doine din Dolj. Sunt frumoase si te relaxezi, dar interesele lor nu vor fi satisfacute daca stau sa asculte doine

