VIDEO Proba practica la examenul pentru permisul auto va fi inregistrata audio-video

"Pentru asigurarea si verificarea legalitatii examenului de obtinere a permisului de conducere, incepand cu data de 03.07.2017, modul de desfasurare a probei practice se va inregistra atat video cat si audio, cu sisteme tehnice de monitorizare care se vor instala pe autovehiculele folosite la sustinerea acestei probe. Nu se va inregistra proba practica pentru categoriile AM, A1, A2 si A", anunta Directia Regim Permise si Inmatricularea Vehiculelor.Sistemul tehnic de monitorizare se instaleaza, intr-un punct fix, in autovehiculul pe care este afisata vizibil mentiunea ᅡEXAMENᅡ si se orienteaza paralel cu partea carosabila, astfel incat sa surprinda traficul pe directia de deplasare a autovehiculului, potrivit institutiei amintite."Stocarea datelor se realizeaza astfel incat sa permita identificarea exacta a inregistrarilor dupa examinator, ziua si ora examinarii. Inregistrarile audio si video realizate nu reprezinta informatii de interes public. In cazul in care candidatul contesta rezultatul probei practice, inregistrarile vor fi puse la dispozitia instantei competente", conform DRPCIV."De luni, 03.07.2017, sistemul de inregistrare audio-video va fi operational la nivelul serviciile publice comunitare ale mun. Bucuresti si jud. Ilfov, iar in zilele urmatoare acest mod de desfasurare a probei practice se va aplica, etapizat, la nivelul tuturor serviciilor judetene", potrivit DRPCIV.