Detalii despre starea de sanatate a militarilor raniti in Arges si firul evenimentelor dupa accident

Ministerul Apararii Nationale a transmis vineri detalii privind starea de sanatate a militarilor implicati in accidentul rutieri din 29 iunie, dupa ce un vehicul care ii transporta din poligonul de la Cincu catre Campulung Muscel s-a rasturnat intr-o rapa, in zona comunei Dambovicioara, din judetul Arges.









Noua din cei 13 militari din cadrul Batalionului 30 Vanatori de Munte "Dragoslavele", raniti in accidentul rutier care a avut loc joi, 29 iunie, in apropierea localitatii Valea Urdei, judetul Arges, sunt internati in spitalele militare din Bucuresti, Brasov si Pitesti.









Sase militari au fost transferati de la Spitalul Municipal Campulung la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" (SUUMC), astfel:





- la ora 4.30 - doi pacienti, transportati pe cale aeriana, la Unitatea de Primire Urgenta a SUUMC, cu un elicopter IAR 330 MEDEVAC, din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni. Asistenta medicala pe durata transportului a fost asigurata de personal medical specializat din cadrul bazei aeriene.





- la ora 4.45 - patru pacienti, transportati pe cale rutiera, cu o autospeciala de transport victime multiple, din cadrul Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD), din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Asistenta medicala pe durata transportului a fost asigurata de personalul medical specializat al SMURD.





In timpul transportului aerian, respectiv rutier, nu au avut loc incidente care sa puna in pericol viata pacientilor. Acestia au fost preluati pentru evaluarea medicala, stabilirea diagnosticului si instituirea conduitei terapeutice chirurgicale si medicale de catre o echipa multidisciplinara, constituita din medici specialisti in urgenta, neurochirurgie, chirurgie toracica, chirurgie generala, ATI, ortopedie-traumatologie si imagistica medicala.





La prezentare, toti pacientii erau echilibrati hemodinamic si respirator, cu medicatie antialgica, constienti si cooperanti.





In urma consulturilor de specialitate si a investigatiilor clinice si paraclinice efectuate pana in prezent, diagnosticele sunt urmatoarele:





1. Pacient cu politraumatism prin accident rutier; traumatism cranio-cerebral minor; contuzie torace cu fracturi sternale fara deplasare; traumatism vertebral toraco-lombar cu fracturi tasare T 11, T 12, fara semne neurologice. Pacientul este internat in Sectia Clinica Chirurgie Toracica;





2. Pacient cu politraumatism prin accident rutier; contuzie toracica usoara; traumatism vertebral cervico-toracic C7, C1; contuzie abdominala; contuzie minora genunchi drept. Pacientul este internat in Sectia Neurochirurgie;





3. Pacient cu politraumatism prin accident rutier; contuzie severa toracica cu fracturi costale C2, C3, C4, C5 stanga si C10 dreapta, cu revarsat pleural bilateral; traumatism vertebral lombar, cu fractura apofize transverse L2, L3 si L4 deapta si L1 stanga, fara semne neurologice; contuzie abdominala minora. Pacientul este internat in Sectia Neurochirurgie;





4. Pacient cu politraumatism prin accident rutier; traumatism cranio-cerebral minor nivel I; traumatism sternal minor; fracturi arcuri costale C3 anterior si C4 posterior; fractura luxatie de pumn stang cu fractura epifiza distal radius si stiloida ulnara cu deplasare; fractura maleola tibiala stanga, cu deplasare; plaga intepata fata anterioara 1/3 medie gamba dreapta; plagi escoriate prespinale gamba dreapta. Pacientul este internat in sectia Ortopedie-Traumatologie si este pregatit in vederea realizarii, in cursul diminetii, a interventiei chirurgicale de reducere sangerand, fixare interna glezna dreapta, reducere deschisa a luxatiei radio-carpiana si fixare interna a epifizei distal de radius, cu posibilitatea montarii unui fixator extern, in functie de campul operator;





5. Pacient cu politraumatism prin accident rutier; traumantism craniocerebral minor; traumatism vertebral cervical C2; contuzie genunchi drept; contuzie minora toraco-abdominala. Pacientul este internat in Sectia Neurochirurgie;





6. Pacient cu politraumatism prin accident rutier; traumatism cranio-cerebral minor; contuzie toraco-pulmonara cu fractura de stern; contuzie minora abdominala; policontuzii genunchi bilateral. Pacientul este internat in Sectia Clinica Chirurgie Toracica.





II. Doi raniti au fost transportati de la locul accidentului la Spitalul Militar de Urgenta "Regina Maria" din Brasov, iar starea lor de sanatatea este urmatoarea:





1. Pacient cu diagnostic la internare: fractura 1/3 externa clavicula stanga, TCC minor fara lateralizare, evolutie favorabila, ramane internat in sectia ATI;





2. Pacient cu diagnostic la internare: politraumatism in urma unui accident rutier, TCC minor fara lateralizare, BCS 15 puncte, plaga contuza vertex, plagi escoriate facial, contuzie coapsa dreapta treime medie, contuzie gamba stanga, evolutie favorabila, ramane internat in sectia ATI.





III. Cel de-al noualea militar ranit in acest accident a fost transportat de la locul accidentului la Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Ion Jianu" din Pitesti. Pacientul este in stare stabila si se afla in afara oricarui pericol.





Toti pacientii sunt sub supraveghere medicala, urmand tratament pentru profilaxia durerilor, corticoterapie, antibioterapie, profilaxia ulcerului de stres si stabilizarea parametrilor biologici, fiind evaluati din punct de vedere neurologic si neurochirurgical, in evolutie.





In functie de evolutia starii de sanatate echipa medical multidisciplinara va decide timpii interventiilor chirurgicale sau a procedurilor de mobilizare si inceperea programului de recuperare.





Potrivit comunicatului MApN, institutia va reveni cu informatii suplimentare, pe masura ce vor aparea noi date medicale, semnificative pentru evolutia starii de sanatate.