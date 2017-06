Germania adopta o lege foarte dura pentru retelele sociale care nu retrag rapid stirile false, comentariile antisemite, care incita la ura sau propaganda terorista / Amenzile pot ajunge la 50 milioane euro

O lege in acest sens a fost adoptata vineri de catre deputatii germani, intr-un domeniu in care Berlinul se vrea varf de lance pe plan european si exemplu, avand in vedere amintirea persecutiilor naziste.Initiativa a fost adoptata dupa valul de comentarii care instiga la ura in urma sosirii in Germania a peste un milion de migranti in 2015 si 2016.Dar dezbaterile raman aprinse, utilizatorii retelelor sociale temandu-se ca gigantii internetului precum Facebook si Twitter vor suprima excesiv comentarii, pornind de la principiul precautiei.De acum, operatorii retelelor sociale vor avea la dispozitie 24 de ore pentru a retrage orice comentariu marcat de utilizatori ca rasist, antisemit sa care incita la violenta.Un interval de 7 zile a fost fixat pentru comentariile mai putin agresive, dar considerate totusi inacceptabile.Pe langa amenda de 50 de milioane de euro, conducatorii acestor societati risca individual o amenda suplimentara de pana la 5 milioane de euro in cazul in care nu respecta o cerere de retragere.Legea vizeaza de asemenea stirile false, propaganda terorista si pornografia infantila."Libertatea de expresie se opreste acolo unde incepe dreptul penal", a argumentat ministrul Justitiei, Heiko Maas, initiatorul acestui text, care trebuie aprobat si de camera superioara a Parlamentului."Amenintarile cu moartea si insultele, incitarea la ura sau negarea Holocaustului nu fac parte din libertatea de expresie, ele constituie din contra o atingere la adresa libertatii de opinie a altuia", a adaugat el.Un raport al guvernului din aprilie arata ca Twitter nu a retras in medie decat 1% din comentariile semnalate ca fiind nepotrivite de catre utilizatori.Legea starneste insa temeri legate de libertatea de espresie. "Furnizorilor de servicii internet nu ar trebui sa le fie incredintata sarcina guvernului de a decide ce este legal si ce nu", arata asociatia Alliance for Freedom of Opinion.