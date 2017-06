Curtea Constitutionala discuta pe 12 iulie sesizarea depusa de Sorin Grindeanu privind presupusa fraudare a votului de la motiunea de cenzura

Intr-o sesizare de trei pagini transmisa joi Curtii Constitutionale, Sorin Grindeanu le-a solicitat judecatorilor CCR sa ia in calcul faptul ca, prin motiune, s-a generat un "conflict juridic de natura constitutionala intre autoritatie publice, datorita efectului direct al rezultatului votului la motiunea de cenzura", potrivit reporterului Antena 3. Fostul premier a mai atras atentia asupra faptului ca, desi votul trebuia sa fie secret, multi parlamentari au votat cu bilele la vedere si nu au fost respectate regulamentele.Grindeanu anuntase inca de miercuri ca le-a cerut functionarilor din aparatul de lucru "sa depuna o solicitare, in numele Guvernului, la Curtea Constitutionala" in vederea gasirii unei solutii pentru "protejarea votului parlamentarilor".