Vremuri tot mai grele de mers cu trenul - De ce sunt atat de putine vagoane CFR pe unele rute si de ce in multe cazuri lipseste aerul conditionat

In prezent, CFR Calatori a introdus in circulatie in compunerea trenurilor de pasageri intreg parcul de material rulant apt pentru circulatie, in vederea preluarii pe cat posibil a afluentei de calatori inregistrata in ultimele luni pe principalele magistrale (Bucuresti-Iasi, Suceava, Cluj Napoca, Galati, Constanta, etc.). In aceste conditii suplimentarea garniturilor de tren care circula spre litoral s-a realizat prin diminuarea compunerii trenurilor de pe alte rute, mai putin solicitate.

Din 2011 nu au mai fost alocate de la Bugetul de stat fonduri financiare de investitii pentru achizitia de material rulant nou. Societatile comerciale reparatoare de profil, in ultimii ani si-au reorientat activitatea din ce in ce mai mult catre contracte cu parteneri externi sau pentru propriul material rulant fiind tot mai putin interesate pentru reparatia parcului de vagoane al CFR Calatori, in ciuda faptului ca organizam periodic licitatii publice, in incercarea de a repara si activa un numar cat mai mare de vehicule. Aceste licitatii in multe cazuri raman neadjudecate.

CFR Calatori are in prezent un deficit de 300 - 350 de vagoane, in conditiile in care parcul de material rulant al companiei se situeaza la jumatate fata de acum 10-15 ani. In anul 2008 activitatea CFR Calatori a fost diminuata, iar parcul de vagoane a fost adaptat scaderii numarului de calatori. Acest fapt a generat in prezent un deficit de vagoane, intr-un context in care in 2017 numarul de calatori este in crestere. Vara aceasta circulatia trenurilor din punct de vedere a compunerii acestora versus solicitari din partea calatorilor este una dificila. In fiecare sambata, duminica, compunerea trenurilor in Revizia de vagoane Grivita presupune activitati de organizare asemanatoare perioadei de la schimbarea Mersului de tren, deci o activitate foarte grea.

Ceferistii fac eforturi pentru a satisface cererile mari in contextul unui trafic crescut. In acest sens, la unele trenuri va fi optimizata utilizarea resurselor disponibile, a turnusurilor garniturilor si personalului de drum, astfel incat duratele de stationare a garniturilor in reviziile de vagoane sa fie cat mai reduse pentru a putea realiza cat mai multe trenuri. Aceste activitati se fac, in limita posibilitatilor, chiar la peron. De asemenea, alte masuri pentru preluarea cererilor din partea clientilor este legata de deschiderea mai multe case de bilete si accelerarea ritmului de introducere in circulatie a vagoanelor care vor iesi din reparatie in perioada urmatoare. In prezent suntem in grafic in privinta ritmului de reparatii periodice.

De la intrarea in vigoare a facilitatii HG 42/2017, peste 250.000 de studenti (coduri numerice personale) au fost inregistrate in sistemul electronic de vanzari bilete. In medie, studentii efectueaza lunar 400.000 de calatorii gratuite. In perioada ianuarie - mai 2017, CFR Calatori a transportat aproximativ 22,6 milioane de pasageri fata de 21,8 milioane pasageri in perioada similara din anul 2016.

Trenurile sezoniere care circula pe ruta Satu Mare, Sighetul Marmatiei - Mangalia, au in compunere la clasa a 2-a vagoane care nu sunt dotate constructiv cu instalatie de climatizare, intrucat au un parcurs preponderent de noapte. Aceste trenuri au insa in compunere vagoane cuseta si dormitor climatizate.

CFR Calatori utilizeaza peste 1200 unitati de material rulant, din care un procent de peste 70% (peste 840 unitati material rulant) sunt dotate cu sisteme de climatizare, iar vagoanele din compunerea trenurilor InterRegio din programul Trenurile Soarelui (spre/dinspre litoral) au asemenea sisteme in dotare. In conditii de temperaturi ridicate si disconfort termic accentuat, CFR Calatori mentine in circulatie toate vagoanele si automotoarele dotate constructiv cu instalatii de climatizare. Pentru evitarea defectarilor in parcurs, instalatiile de climatizare sunt verificate inainte de plecarea trenurilor in cursa. Cu toate acestea, la temperaturi care pot depasi 50 de grade Celsius la nivelul sinei, pot aparea situatii neprevazute si disfunctionalitati ale componentelor electronice ale instalatiilor de climatizare care isi intrerup neprogramat functionarea in parcurs. Atunci cand exista asemenea cazuri, se iau masuri operative de remediere daca este posibil, in caz contrar, de retragere a vagoanelor din compunerea trenurilor si de redistribuire a pasagerilor in celelalte vagoane din tren.

Cresterea gradului de confort se poate realiza prin investitii (din 2011, in Romania nu s-a mai investit in vagoane noi): fie prin achizitie de vagoane noi, fie prin modernizari. In 2016, in baza unui contract subsecvent finantat prin fonduri proprii au fost modernizate 15 vagoane, acestea fiind dotate si cu instalatii de climatizare. Pentru perioada urmatoare, CFR Calatori a publicat in SEAP documentatia pentru derularea unei proceduri privind dotarea cu instalatii de climatizare a inca 59 de vagoane in baza unui acord cadru care va fi incheiat pe 4 ani. In functie de fondurile de care CFR Calatori va dispune, va putea incheia contracte subsecvente cu castigatorul licitatiei.

La aproximativ fiecare jumatate de ora din Gara de Nord Bucuresti pleaca cate un tren catre Ploiesti, de aici mai departe catre Ardeal si Moldova. In momentul de fata, pe langa CFR Calatori, pe aceasta ruta circula si trenuri ale operatorilor feroviari private. Din trenurile care circula zilnic pe ruta Bucuresti- Ploiesti doar cateva sunt formate dintr-o garnitura dedicata acestei rute, restul trenurilor tranzitand Ploiestiul spre/dinspre alte destinatii. In conditiile deficitului de material rulant nu putem asigura mai multe garnituri dedicate doar acestei rute. De indata ce vom avea material rulant disponibil, vom putea suplimenta numarul de trenuri pe rutele aglomerate, sub rezerva includerii lor in Contractele de Servicii Publice.

