Dosar penal deschis de Parchetul Militar in legatura cu accidentul din Arges

Un camion cu 13 militari de la Batalionul 30 Vanatori de Munte a fost implicat intr-un accident, joi, in jurul orei 21,00, in judetul Arges.Camionul, ultimul dintr-o coloana de patru vehicule militare care se deplasa dinspre Cincu spre Campulung, s-a rasturnat in afara carosabilului, in apropiere de localitatea Valea Urdei, judetul Arges.Trei militari aflati in camion au murit, ceilalti fiind raniti.Potrivit MApN, militarii decedati sunt plutonierul-major Mihai Ionut Toma, caporalul clasa a III-a George-Emilian Catana si caporalul clasa a III-a Petre Cristian Toader.Plutonierul-major Mihai Ionut Toma avea 38 de ani si era necasatorit. Era veteran al teatrelor de operatii, cu doua misiuni executate in Afganistan, fiind angajat al MApN din anul 2002.Caporalul clasa a III-a Petre Cristian Toader era in varsta de 32 de ani, era casatorit si avea un copil. Executase o misiune in teatrul de operatii din Afganistan, fiind angajat al MApN din anul 2008.Caporalul clasa a III-a George-Emilian Catana, avea 40 de ani, era angajat al MApN din anul 2002. Era casatorit si avea un copil.