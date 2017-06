Doi barbati, suspecti in cazul incidentului soldat cu patru morti la Focsani, au fost prinsi dupa doua zile de cautari

"Doi barbati cu varsta de 17, respectiv 28 de ani, suspecti in cazul de omor calificat din noaptea de 27 spre 28 iunie din municipiul Focsani, au fost prinsi si transportati la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea", au precizat reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Vrancea.O femeie si trei barbati au decedat, in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui conflict spontan izbucnit intre doua familii dintr-un cartier al municipiul Focsani.Potrivit anchetatorilor, membrii celor doua familii, pe fondul unor conflicte mai vechi, si-au adresat injurii, dupa care au inceput sa se loveasca intre ei, cu bate, topoare si cutite.