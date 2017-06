Rezultatele finale la Evaluarea Nationala vor fi afisate astazi. Inaintea solutionarii contestatiilor, 76,9 dintre absolventii clasei a VIII-a au obtinut mediii peste 5, potrivit news.ro.



Primele rezultate la Evaluarea Nationala, inainte de solutionarea contestatiilor, au fost afisate luni, in aceeasi zi putand fi depuse si contestatiile.

Un numar de 108.252 de candidati care au sustinut Evaluarea Nationala, adica 76,9%, au obtinut medii peste 5, fata de 75% la sesiunea din 2016. Dintre acestia, 467 de candidati au incheiat examenul cu media generala 10, numar aproape dublu fata de 2016, cand au fost 241 de tineri cu rezultatul maxim, anunta, luni, Ministerul Educatiei.

Pe transe de medii, cele mai multe - 13.061 - sunt cuprinse in intervalul 9 - 9,49. Rata de participare a fost de 97,1%: 140.712 candidati prezenti dintr-un total de 144.929 inscrisi. Sase elevi au fost eliminati din cauza unor tentative de frauda.

La proba de Limba si literatura romana, 121.227 de candidati au primit note peste 5 (85,9%, rata superioara cu peste 3% celei din anul trecut). Dintre acestia, 1.719 candidati au fost notati cu 10.

La Matematica, 92.799 de candidati au avut note peste 5 (65,9%), dintre care 4.350 de candidati au primit nota 10.

Distributia pe judete a mediilor peste 5 arata astfel: Braila (92,4%), Cluj (90%), Municipiul Bucuresti (89,3%), Prahova (87,6%) si Galati (85,5%). Rate scazute de medii peste 5 se inregistreaza in judetele Giurgiu (61,2%), Teleorman (63,5%), Mehedinti (68%) si Caras Severin (69,6%).

Contestatiile pot fi depuse in cursul acestei zile, in intervalul 16:00 - 20:00, iar rezultatele finale vor fi afisate in data de 30 iunie.