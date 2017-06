Cei trei militari morti in accidentul din Arges aveau 32, 38 si 40 de ani; doi dintre ei fusesera in Afganistan

Cei trei militari morti dupa ce un camion s-a rasturnat intr-o rapa, in judetul Arges, aveau 32, 38 si 40 de ani, iar doi dintre ei fusesera in misiuni in Afganistan. Cei noua militari raniti sunt in stare stabila si au fost repartizati la spitale militare din Brasov, Pitesti si Bucuresti, potrivit news.ro.



Conform MApN, cei trei sunt plutonierul-major Mihai Ionut Toma, caporalul clasa a III-a George-Emilian Catana si caporalul clasa a III-a Petre Cristian Toader, iar vineri, la ora 8.30, vor fi organizate in unitatile militare din tara ceremonii de comemorare.

Plutonierul-major Mihai Ionut Toma avea 38 de ani si era necasatorit. Era veteran al teatrelor de operatii, cu doua misiuni executate in Afganistan, fiind angajat al MApN din anul 2002.

Caporalul clasa a III-a Petre Cristian Toader era in varsta de 32 de ani, era casatorit si avea un copil. Executase o misiune in teatrul de operatii din Afganistan, fiind angajat al MApN din anul 2008.

Caporalul clasa a III-a George-Emilian Catana, avea 40 de ani, era angajat al MApN din anul 2002. Era casatorit si avea un copil.

Toti militarii raniti sunt in stare stabila si se afla internati in spitale militare. Doi dintre ei se afla in ingrijirea medicilor de la Spitalul Militar de Urgenta "Regina Maria" din Brasov, unul la Spitalul Militar de Urgenta " Ion Jianu" din Pitesti, iar ceilalti sase la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" din Bucuresti.

"Astazi, 30 iunie, la ora 8.30, vor fi organizate in unitatile militare din tara ceremonii de comemorare a militarilor decedati in tragicul accident. Conducerea Ministerului Apararii Nationale este alaturi de familiile indoliate si transmite, in numele intregului personal, sincere condoleante", anunta MApN.

Pe pagina de Facebook a Ministerului Apararii Nationale a fost postata o imagine cu o lumanare aprinsa, insotita de mesajul "O zi trista pentru Armata Romaniei! Dumnezeu sa-i odihneasca pe bravii nostri camarazi!".