Mai multe ONG-uri atrag atentia ca modificarea Legii 448/2006 va trimite in somaj peste 2000 de persoane cu dizabilitati severe

Domnule Prim ministru,Vă sesizăm public faptul că este pe cale de a fi realizată o modificare legislativă prin Ordonanță de Urgență, care va trimite în șomaj peste 2000 de persoane cu dizabilități severe din România, care au depășit statutul de asistat social. Acestea în prezent sunt angajate în 740 de unități protejate – loc de muncă protejat în care minim 30% din angajați sunt cu handicap și primesc suplimentar servicii de orientare profesională, calificare la locul de muncă și asistență personalizată continuă, asigurându-se inclusiv tranziția spre piața muncii. Mai mult, peste 200 de unități protejate, au fost înființate și dezvoltate prin POCU – FSE 2008-2013, fiind acum în perioada de sustenabilitate.Ordonanța va produce efecte grave la nivelul unităților protejate, pentru că pe lângă închiderea celor 740 de unități protejate și concedierea a peste 2000 de persoane cu handicap grav, își vor pierde locul de muncă cel puțin încă 4000 de persoane care lucrează în aceste structuri, inclusiv din alte categorii defavorizate, unele fiind autorizate și ca întreprinderi sociale de inserție. Astfel vor ajunge din nou dependenți de prestații sociale, trăind în excluziune și sărăcie și punând continuu presiune pe bugetul de stat.Organizațiile semnatare ale acestei scrisori, vă solicită dumneavoastră și Guvernului României să nu lucrați împotriva acestor români și să nu adoptați această ordonanță înainte de organizarea unei dezbateri publice pe tema modificării art.78 din Legea 448/2006.Modificarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin Ordonanță de Urgență, avizată astăzi în Comitetul Economic și Social și propusă spre adoptare în ședința de Guvern, va lăsa aceste persoane fără loc de muncă, deoarece piața neconvențională a muncii nu are măsuri de suport de integrare profesională specializate în domeniul dizabilității, iar constrângerea angajatorilor prin dublarea taxei actuale pentru neangajare sau organizare de concursuri de angajare speciale de către instituțiile publice, vor conduce doar la colectarea suplimentară de fonduri la bugetul de stat, nu și la crearea de locuri de muncă suplimentare pentru persoane cu handicap.Art.78 din legea 448/2006, prevedea ca angajatorii cu mai mult de 50 de angajați, care nu pot avea angajate 4% dintre aceștia persoane cu dizabilități, să poată achiziționa de la unități protejate autorizate, produse și servicii realizate de persoanele cu dizabilități. Această facilitate non-fiscală pentru unități protejate, oferea posibilitatea unei piețe rezervate, care să acopere diferența de costuri legată de integrarea socio-profesională a persoanelor cu handicap, prevedere care există la nivelul tuturor statelor din Uniunea Europeană.Ordonanța nu va mai oferi această alternativă pentru firme private și instituții publice, singura obligație, fiind doar de plată a taxei de handicap la bugetul de stat, suma fiind totodată dublată prin această măsură, față de ce prevede în prezent legea.Deși ordonanța conține și unele măsuri binevenite, modificarea adusă la art.78 din Legea 448/2006, încalcă art. 50 din Constituție - Protecția persoanelor cu handicap – ”Persoanele cu handicap se bucură de protecție specială. Statul asigură realizarea unei politici naționale de egalitate a șanselor, de prevenire și de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viața comunității, respectând drepturile și îndatoririle ce revin părinților și tutorilor.” Conform art. 115 din constituție, (4) Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora. Considerăm că această ordonanță nu are elemente de urgență în angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilități, obligația de angajare în procent de 4% persoane cu handicap existând și până în prezent în Legea 448/2006, atât în sectorul public, cât și privat, respectiv obligația de plată la bugetul de stat a taxei.România a ratificat Convenția ONU pentru persoanele cu dizabilități, dar este departe de alte state UE în incluziunea acestor persoane. Indicatorul de angajare a acestei categorii de persoane este în jur de 15%, în timp ce rata de angajare în munca la nivel de UE pentru persoanele cu dizabilități este de 48,7% (sursa: Marianne Thyessen, Comisar european al DG Employment, Social Affair and Inclusion, Conferința internațională privind angajarea asistată, Belfast, 2017).În aceste condiții, în loc să analizăm și să dezbatem, toți cei care avem expertiză în domeniul angajării persoanelor cu dizabilități, astfel încât modificarea legii să nu pună în pericol exact beneficiarul principal al acestei legi- persoana cu handicap, se invocă o urgență a adoptării acestei Ordonanțe de urgență cu impact negativ puternic.În România sunt organizații neguvernamentale care reprezintă persoanele cu dizabilități, care au dezvoltat unități protejate cu zeci de angajați din această categorie, multe dintre ele considerate modele de bună practică, premiate la nivel național și internațional. Acestea pot contribui la identificarea de soluții constructive pentru corectarea Legii 448/2006, astfel încât ea să servească 100% scopului declarat. Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități are deja aceste propuneri care ar evita distrugerea a 740 de unități protejate și trimiterea în șomaj a peste 4000 de persoane din care peste 2000 cu dizabilități.Faptul că există și unități care speculează prevederile legale nu trebuie să ducă la pedepsirea la grămadă și a celor cinstiți și a celor necinstiți, și la excluderea unor români din societate sau transformarea lor în asistați, sub pretextul că dorim să le facem bine.Împreună putem găsi soluții, astfel încât să crească și veniturile la bugetul de stat și numărul persoanelor cu dizabilități angajate în unități protejate și pe piața neconvențională a muncii. Vă solicităm insistent să folosiți experiența noastră de 10 ani în domeniul economiei sociale și să analizați modificările în discuție cu înțelepciune, ținând cont de interesul persoanelor cu dizabilități!Detalii suplimentare pot oferite de către Mihaela Munteanu, Director de Dezvoltare și Advocacy FONSS, la tel. 0740513864, mail comunicare@fonss.roSubscrisele:FONSS- Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii SocialeRețeaua DizabnetRISE- rețeaua întreprinderilor sociale de inserție prin economie socialăFEDRA - Federaţia pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul AutistAsociația ROMANIAN WOMEN'S LOBBY (ROWL)Reţeaua DIZABNET (www.dizabnet.ro) a fost înfiinţată în 2007 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru prestatorii de servicii în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care reprezintă interesele şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din acest domeniu, în special Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi. În prezent, DIZABNET are 106 membri, organizaţii / instituții cu caracter privat şi public, unități protejate, cabinete individuale, precum și experți independenți sau din domeniul universitar. Secretariatul Reţelei DIZABNET este asigurat din anul 2016 de către Federația DIZABNET.DIZABNET este partener al FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (www.fonss.ro) și membru observator al EASPD – Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități (www.easpd.eu).Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, reprezintă o platformă de lobby și advocacy, care și-a propus ca misiune implicarea în schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale. Detalii pe www.fonss.ro si www.voceaong.ro"RISE Romania - Reteaua romana a intreprinderilor sociale de insertie are ca obiectiv principal sustinerea si dezvoltarea intreprinderilor de insertie pentru persoane dezavantajate in combaterea excluziunii si a discriminarilor prin advocacy pentru ameliorarea cadrului legislativ si politicilor publice, promovarea sectorului economiei sociale, produselor si serviciilor intreprinderilor sociale de insertie, cooperarea intre membri prin dezvoltarea parteneriatelor si schimbul de bune practici. FEDRA - Federaţia pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist este prima federaţie de acest tip din România, care are ca membri în principal organizaţii de părinţi şi se doreşte a fi o voce puternică şi unitară a organizaţiilor de profil din România, având ca scop crearea şi păstrarea unui mediu adecvat pentru stimularea şi sprijinirea persoanelor cu TSA. www.autismfedra.ro Asociația ROMANIAN WOMEN'S LOBBY (ROWL) reprezintă de 10 ani coordonarea la nivel național în România al EUROPEAN WOMEN LOBBY (EWL). În prezent, European Women's Lobby numără mai mult de 2.500 de organizații membre din 31 de țări , organizate în Coordonări Naționale (similare Romanian Women's Lobby) , precum și 20 de rețele la nivel European. Romanian Women's Lobby (ROWL) urmărește procesele de adoptare sau modificare a politicilor și legislației din România privind egalitatea de gen, precum și punerea lor în aplicare la nivel național. In acest moment ROWL are 21 de ONG-uri membre din tara si diaspora, cu experiență în abordarea integratoare și monitorizarea egalității de gen și perspectivelor asupra drepturilor femeii în toate ariile politicilor României și Uniunii Europene pentru atingerea unei parități democratice la toate nivelurile și în toate domeniile. 